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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
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Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı; Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderildi.

Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan 16 şüpheliden, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine 4 Ağustos sabahının erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez de 5 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sönmez'in yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 16'ya yükselmişti.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden Belediye Başkanı Çiçek, belediye başkan yardımcıları R.S. ve M.T, İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan ve Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö.E, Plan ve Proje Müdür Vekili Y.U, belediye meclis üyeleri E.P. ve F.H. ile M.P. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Belediye personeli Ö.C.K, A.B.Y, eski Yapı Kontrol müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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