Memur Sen Tokat İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

TOKAT'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla Memur Sen Tokat şubesi basın açıklaması yaparak saldırıları kınadı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına karşı Memur Sen Tokat Şube Başkanlığı basın açıklaması yaparak saldırıları kınadı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunanlar, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Kirli bir propaganda çarkı altında yaşadıklarını söyleyen Memur Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Kimse başını kuma gömmesin. Bir ekran görüntüsüne kapılıp, kendini kurtaracağını da zannetmesin. Sırtını emperyalistlere dayamış bir terör örgütü aralıksız 70-80 yıldır katliam yapıyor Filistin topraklarında. Bu gerçekten kaçabilir miyiz Katil belli iken kimse güce yaslanıp maktulü taşlamasın. Bu köhne dünya yıkılır ancak adaletle yoğrulmuş insanlık ayakta kalır. Bizim tarafımız belli, biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz, Filistin'in haklı davasının yanındayız. Çünkü biz, insanız ve insanlık, adaleti tutup kaldıracak. Zalimden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız. Onun için bir kere daha haykırıyoruz, İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. İsrail, kan ve irinden beslenen bu terör şebekesi dedi. (DHA)