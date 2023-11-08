Hafta sonu gerçekleşen kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, dün memleketi Manisa'ya gitti. Burada anne ve babasının evine giderek ellerini öpen Özel, ardından da "Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı" dediği Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı ziyaret etti.

Memleketi Manisa'ya giden Özgür Özel, 'Her şey onun telefonuyla başladı' dediği ismi ziyaret etti

CHP'nin hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yaptı. Özel, partisinin il başkanlığı binası önünde partililere seslendi, ardından da anne babasının evine gitti. Ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşan Özel, daha sonra da "Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı" dediği Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ın evine geçti.

MANİSA'DA BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün saat 17.00'de parti genel merkezinde düzenlenen törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak. Devir teslim töreninden önce dün memleketi Manisa'ya giden Özel, partisinin il başkanlığı binası önünde partililere seslendi. CHP'nin taze genel başkanı burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

"BENİ GÖREVE DAVET EDEN İSİM"

Kendisi de eczacı olan Özel daha sonra Manisa Eczacı Odasını ve kendisini için çok değerli bir ismi ziyaret etti. Özel o anlardan fotoğraflar paylaşarak, "Yıllar önce her şey onun telefonu ile başladı... Meslek örgütümüzde beni göreve davet eden, yönetimine alan dönemin Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet ablamı evinde ziyaret ettim." dedi.

"ANNE BABAMIN ELLERİNİ ÖPTÜM"

Özel Manisa ziyaretinde ayrıca anne babasının evine giderek ailesiyle hasret giderdi. Ziyaretin karelerini ise şu notla paylaştı: "Kurultayımız sonrası ve yarınki devir teslim öncesi memleketim Manisa'ya gelerek, annemin babamın ellerini öptüm, kardeşim,dayım ve akrabalarımla hasret giderdim."