Memleket Partisi Meclis Üyesi Ahmet Meşe, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyleyip istifa etti: Seçimlerde tek yürek olunmalı

Türkiye'nin önündeki seçimlerin "tarihi" olduğunu söyleyen Memleket Partisi Meclis Üyesi Ahmet Meşe, "Tek yürek olunmalı" diyerek partisinden istifa etti. Meşe, seçimlerde Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti. Memleket Partisi'nin Zonguldak teşkilatında da dün çok sayıda istifa yaşanmıştı.

Seçimlere kısa süre kala Memleket Partisi bir istifa depremiyle daha sarsıldı. Partinin kurucu ve Parti Meclisi üyesi olan Ahmet Meşe, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirterek Memleket Partisi'nden istifa etti.

"BU SEÇİMDE TEK YÜREK OLUNMALI"

Meşe'nin sosyal medyada paylaştığı istifa mesajında şu ifadeler yer aldı: "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm bileşenlerinin yeniden işlediği bir Türkiye inşa etmek en büyük hedefimizdir. 14 Mayıs seçimi, evlatlarımızın geleceğinin belirleneceği, parlamenter rejimin yeniden şekilleneceği, insan onuruna yakışır hukuk ve ekonomik düzene geçişin sağlanacağı kısacası Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı tarihi bir seçim olacağından; bu seçimde tek yürek olunmasının, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin büyük önem arz ettiği bir gerçektir.

"KILIÇDAROĞLU VE MİLLET İTTİFAKI'NIN DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM"

Bu nedenle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bu gerçekten hareketle, farklı görüşlerdeki siyasi partilerin ve kişilerin bir araya geldiği Millet İttifakının desteklenmesi gerektiği inancındayım. Bu gerekçelerle Parti Meclis üyesi olduğum Memleket Partisinden istifa ettiğimi belirtir, Sayın Muharrem İnce ve çalışma arkadaşlarıma yaklaşık iki yıldır bana göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim."

ZONGULDAK'TA TOPLU İSTİFALAR

Öte yandan Zonguldak'ta Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra Milletvekili Adayı Kenan Karaman, Kozlu İlçe Başkanı Yasin Güngör, parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla hem parti üyeliğinden hem de milletvekili adaylığından istifa etmişti.