Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı: Asrın felaketini yaşadık, ders aldık mı?

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Memleket Partisi Kırşehir il başkanı Gülay Baltalık, "Asrın felaketini yaşadık, ders aldık mı?" dedi.

İl Başkanı Baltalık, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 6 Şubat tarihiyle zaman durdu. Bir yılda tamamlanamayan konut gerçeği kadar bizler vefat eden kişilerimizin sayısı ve kayıplarda karmaşa yaşadık. İnsanımız, gerçekler kadar şartsız destek bekliyor" dedi.

Mezarlıklar, yıkık binalar ve destek bekleyen insanların acılarına milletçe ortak olunduğunu aktaran Baltalık, açıklamasında, "Türkiye'de millet, millet olma özelliğini ırk, din, dil ayrımı gözetmeden deprem sonrasında imece usulüyle gösterdi. Bir yıl geçmesine rağmen acıları unutmadık. Unutmamız da mümkün değil. Depremin olduğu gece bölgede olan ve dokuz kez bölgeye giden Genel Başkanımız Muharrem İnce'den, bütün süreç hakkında bilgi sahibi olarak şehirlerimiz de yönlendirme ve yardım çalışmaları yaptık. Deprem üzerine konuşmaların gerçekliğinden uzak olduğunu üzülerek gördük. Bizde bu kanıyı ise tedbirsizlik oluşturdu" diye konuştu.

Kırşehir'de var olan binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini söyleyen Baltalık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kırşehir'de, kaç bina var ve binalar depreme dayanıklı mı? Siz yöneticiler şehrin risk haritasını çıkardınız mı? Göstermelik anma ve birlikteyiz mesajı yerine daha ciddi çalışmalar ile kamuoyunun aydınlatılması ve insanların deprem, sel felaketi ve benzeri doğal afetlerde ne yapacağı bilincini oluşturdunuz mu?" - KIRŞEHİR