Memleket Partisi, ilçe başkanlığının tartışma yaratan videosu sonrası "İnce dansı" paylaşmayı yasakladı
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Memleket Partisi sosyal medyada tepkilere neden olan "Muharrem İnce dansı" videolarına karşı harekete geçti. İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı'nın yayınlayıp gelen tepkiler üzerine kaldırdığı videonun ardından bir genelge yayınlayan Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, il ve ilçe yöneticilerinin dans paylaşımı yapmalarını yasakladı.
Memleket Partisi'nin İstanbul'daki Fatih İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu tepki çekmişti. Fatih İlçe Başkanı Cemal Arslan eşlik ettiği dans videosunu sosyal medya hesabından "Fatih İlçe Başkanlığı olarak bizde akıma katılalım dedik" ifadeleriyle paylaşmıştı.
TEPKİLERİN ARDINDAN VİDEO YAYINDAN KALDIRILDI
Sosyal medya kullanıcıları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri hatırlatarak Arslan'ın paylaştığı videoya tepki gösterdi. Arslan, paylaştığı videoyu, tepkilerin ardından kaldırdı.
"İNCE DANSI" YAPMAK YASAKLANDI
İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı'nın yayınlayıp tepkiler üzerine sildiği videonun ardından Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik bir genelge yayınladı. İl ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgeyle parti üyelerinin sosyal medyada 'İnce dansı' yapması yasaklandı.