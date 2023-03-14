Memleket Partisi, ilçe başkanlığının tartışma yaratan videosu sonrası "İnce dansı" paylaşmayı yasakladı

Memleket Partisi sosyal medyada tepkilere neden olan "Muharrem İnce dansı" videolarına karşı harekete geçti. İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı'nın yayınlayıp gelen tepkiler üzerine kaldırdığı videonun ardından bir genelge yayınlayan Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, il ve ilçe yöneticilerinin dans paylaşımı yapmalarını yasakladı.