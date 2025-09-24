Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik konser harcamaları soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, eski Başkan Melih Gökçek'in operasyon öncesinde yaptığı paylaşım gündeme damga vurdu.

SAATLİ BOMBA GÖRSELLİ PAYLAŞIM

Gökçek, sosyal medyadan saatli bomba ve geri sayım görseliyle yaptığı paylaşımda, "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım üzerine, "Operasyonu önceden mi biliyordu?" soruları gündeme geldi.

OSMAN GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gazeteci Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamada 6 Ekim'de ABB'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Babası Melih Gökçek'in paylaşımının da bu toplantıya dikkat çekmek için yapıldığını belirtti.

"OPERASYONDAN HABERİMİZ YOKTU"

Osman Gökçek, operasyondan hiçbir şekilde haberlerinin olmadığını da özellikle vurguladı.