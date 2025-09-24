Haberler

Melih Gökçek'in "Saatli bomba" paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon öncesi Melih Gökçek'in saatli bomba görselli paylaşımı tartışma yarattı. Oğlu Osman Gökçek, paylaşımın yaklaşan basın toplantısına dikkat çekmek için yapıldığını ve operasyondan haberleri olmadığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik konser harcamaları soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, eski Başkan Melih Gökçek'in operasyon öncesinde yaptığı paylaşım gündeme damga vurdu.

SAATLİ BOMBA GÖRSELLİ PAYLAŞIM

Gökçek, sosyal medyadan saatli bomba ve geri sayım görseliyle yaptığı paylaşımda, "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım üzerine, "Operasyonu önceden mi biliyordu?" soruları gündeme geldi.

OSMAN GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gazeteci Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamada 6 Ekim'de ABB'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Babası Melih Gökçek'in paylaşımının da bu toplantıya dikkat çekmek için yapıldığını belirtti.

Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

"OPERASYONDAN HABERİMİZ YOKTU"

Osman Gökçek, operasyondan hiçbir şekilde haberlerinin olmadığını da özellikle vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
Gayrimenkul çetesi çökertildi! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu

19 ilde operasyon! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu

Kalabalığın arasına daldı, başından vurdu
Doktorun kazayı görüp müdahale ettiği yaralı, aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Doktor kazayı görüp müdahale etti, yaralı iş arkadaşı çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması

Elon Musk'ın babası hakkında mide bulandıran iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.