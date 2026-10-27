Mekke Anlaşması teklifi komisyonda kabul edildi, Oktay NATO'ya alternatif değil dedi

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Komisyon'da kabul edilen Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifine ilişkin, "Tüm siyasi gruplar, görüşlerini çok rahatlıkla dile getirdiler, tartışıldı ve sonuçta da oylama ile çoğunlukla kabul edildi. Hayırlı olsun. İnşallah bölgemizde istikrarın tekrardan temini noktasında yeni ve güçlü bir başlangıç olur." dedi.

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Komisyon görüşmelerinin son derece verimli geçtiğini, herkesin lehte ve aleyhte tüm görüşlerini dile getirdiğini söyleyen Oktay, Bakanlıklar ve ilgili kurum temsilcilerinin çok net bir şekilde tüm sorulara yanıt verdiğini aktardı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Güzel bir değerlendirme oldu. 'NATO'ya bir alternatif mi oluşturuluyor?' soruları vardı. Asla değil. 3 ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bugüne kadar yaptığı tüm anlaşmalara halel getirmeyecek bir anlaşma. Hukuksal, egemenlik olarak dış politika ve savunma politikaları boyutunda da herhangi bir farklılık oluşturmayacak, Türkiye'nin bütünlüğünü dış politika noktasında bozmayacak bir anlaşma. Tüm siyasi gruplar, görüşlerini çok rahatlıkla dile getirdiler, tartışıldı, sorulara cevap verildi ve sonuçta da oylama ile çoğunlukla kabul edildi. Hayırlı olsun. İnşallah bölgemizde istikrarın tekrardan temini noktasında yeni ve güçlü bir başlangıç olur. Buradaki amaç caydırıcılıktır, amaç saldırı değildir. Umut ederiz ki barışa ve bölgenin refahına vesile olan bir anlaşma olsun. Uygulama da bu yönde ilerlersin. Tüm arzumuz bu yöndedir."

Kaynak: AA