Mehmet Uçum, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formülü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk'te katıldığı programda siyaset gündemini hareketlendirecek açıklamalarda bulundu. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı için "Son derece güçlü, cesaretli, vizyoner öneriler olarak değerlendirmek gerekir" dedi.

Söyledikleriyle siyaset kulislerini hareketlendirecek olan Uçum, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formül vererek Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin mümkün olduğunu da söyledi. Uçum, "7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplum, Türkiye'nin Kürtleri, PKK ile arasına mesafe koymuş. Diğerleri kim? Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında da vardı. Türkiye partisi olması gereken DEM Partisi ve diğer partiler. Bunlar da terör yükünü sırtlarından atmaları lazım.

"BAHÇELİ'NİN ÖNERİLERİ SON DERECE GÜÇLÜ"

Sayın Bahçeli daha cesur bir değerlendirme de yapmıştır. Böyle bir sürecin gerçekleşmesi halinde umut hakkı bile tartışılabilir demişti. Son derece güçlü, cesaretli, vizyoner öneriler olarak değerlendirmek gerekir.

"HERKES ÖCALAN'I BİR ŞEKİLDE İSTİSMAR EDİYOR"

Herkes Öcalan'ı bir şekilde istismar ediyor. 'Öcalan irademizdir' diyor. En azından Öcalan'ı istismar ettikleri teşhir olur. Bu konuda samimi olmadıkları ortaya çıkar. DEM de şapkasını önüne koyup düşünmek zorunda kalır. DEM'e oy veren demokratik siyasette karar kılmış, katılımla Türkiye'ye katkı yapmak isteyen DEM seçmenlerini de istismar ediyorlar. Bunun açığa çıkması önemli bir şeydir.

ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten başkanlık sistemi. 1960'tan sonra parti üyeliğine engel konulmuştur. Partili bir cumhurbaşkanı olması zorunluluk değil, imkandır. Partili cumhurbaşkanlığı diye bir sistem yok. Bizim sistemimiz başkanlık sistemidir. Aday olması mümkün. 7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir. Erdoğan, Türkiye'nin milli bir değeridir. Böyle bir değerimiz varken, güçlü bir liderimiz varken adaylık imkanının sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum."