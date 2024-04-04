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Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nde mazbatasını aldı

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Beylikdüzü'nde ikinci döneminde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından aday gösterilen Mehmet Murat Çalık, seçimi kazanmasının ardından bugün mazbatasını İlçe Seçim Kurulundan aldı.

Beylikdüzü'nde CHP tarafından 2'nci dönemde de aday gösterilen Mehmet Murat Çalık, seçimi kazanmasının ardından bugün mazbatasını teslim almak için İlçe Seçim Kuruluna gitti. Başkan Çalık'ı Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu'nda partililer ve vatandaşlar tezahürat ve alkışlarla karşıladı. Mazbatayı teslim alan Çalık, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlçe Seçim Kurulu çıkışında basın açıklamasında bulunan Çalık, mutluluğunu dile getirerek, "Tüm yurttaşlarımıza, komşularımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Seçim anı, seçim dönemi çok rahat geçti Beylikdüzü'nde ve tüm yurdumuzda. Bütün siyasi partilerin temsilcilerine, adaylarına yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasimize yakışır şekilde bir seçim dönemi geçirdik. Beylikdüzü'nde ikinci dönemimizde yapacaklarımızda çok iddialıydık. Vatandaşlarımız da rekor oy farklıyla bizim projelerimizin benimsendiğini gösterdi. Bugün mazbatamızı aldık, görevimizin başındayız. Yeni dönemde inşallah güzel işlerle Beylikdüzü'müzü buluşturmaya devam edeceğiz. Biz yeni dönemi Beylikdüzü'nün yıldızlaşan Beylikdüzü olarak tariflemiştik. Geçmişin tecrübeleri ve birikimi ile geleceğe umutla bakıyoruz. Ben İstanbul'da da çok büyük bir zafere ulaşan Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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