Mehmet Ertekin: İsrail'in nihai hedefi Türkiye'dir

MHP MYK Üyesi Mehmet Ertekin, Haberler.com stüdyosunda Neşe Berber'in sorularını yanıtladı. Akdeniz'deki kanal projesinden anayasa değişikliği tartışmalarına, İsrail'in saldırı politikalarından Devlet Bahçeli'nin liderliğine kadar geniş bir perspektifte değerlendirmelerde bulunan Ertekin, özellikle İsrail'in Türkiye'yi hedef alan stratejisine karşı sert ifadeler kullandı.

"AKDENİZ'DEKİ YENİ KANAL PROJESİ İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞININ SEBEBİ"

Ertekin, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun arkasında stratejik bir hedef olduğunu söyledi. "Akdeniz'de yeni bir kanal açma projeleri var. İsrail'in fütursuzca saldırmasının temel sebebi bu" diyerek dikkat çekti.

"DEVLET BAHÇELİ SİYASİ RİSK ALARAK TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPTI"

Terörle mücadele konusunda Devlet Bahçeli'nin rolüne vurgu yapan Ertekin, "Çağrıyı Bahçeli'den başka bir lider yapsaydı bu kadar etkili olmazdı. Büyük bir siyasi risk aldı" dedi. Örgütün kepenk indirmesiyle güvenlik safhasının tamamlandığını, şimdi siyasi sürecin başladığını ifade etti.

"İSRAİL'İN NİHAİ HEDEFİ TÜRKİYE'DİR"

Ertekin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tesadüf olmadığını savunarak, "İsrail'in stratejik hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Nihai hedefi Türkiye'dir. Bu işin mimarı İngilizler, müteahhiti ABD, taşeronu ise İsrail'dir" dedi. Bu yapıların, Türkiye'nin terörsüzleşme çabalarını engellemeye çalıştığını belirtti.

"ANAYASANIN RESTORE EDİLMESİ ARTIK ZORUNLU"

Ertekin, mevcut anayasanın ihtiyaçlara cevap vermediğini belirtti. "Anayasamızın restore edilmesi gerekiyor" ifadesini kullanan Ertekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklendi: "Menemen yapmakla anayasa değiştirmeyi eşit görüyorsun, sana sormak isterim" diyerek eleştirisini dile getirdi.