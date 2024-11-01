Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver

Bu akşam yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 'Yeni diyalog sürecini' konuşurken, diyalog kuramayıp kavga etti. İki ismin birbirine ağır ifadelerle yüklendiği programa, Ekmen'in sözleri damga vurdu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in " Türkiye'de ayrılıkçı siyasi parti ve örgütler vardır. Ama TBMM'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarından bir parçayı ayırıp başka bir devlet kurmayı hedefleyen bir siyasi parti yoktur" demesinin ardından Prof. Dr. Ersan Şen sinirlerine hakim olamadı.

"ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA GEREK YOK"

Ekmen'in sözlerine tepki gösteren Şen, şu ifadeleri kullandı: Madem gerçekleri konuşacaksak birbirimize üç maymunu oynamaya gerek yok. TBMM çatısı altında, Türkiye'de özerkliği savunan siyasi parti vardır. Bunu biliyorsunuz, neden söylemiyorsunuz? Türk vatandaşlığını etnik kökene indiriyorsun, biz seninle nasıl anlaşacağız? Özerkliği savunan siyasi partiyi benim önümde güzelleyemezsin. Sen daha Türk milleti kimliğini bilmiyorsun. Etnik köken ayrımcılığı yapıyorsun.

"SEN ÖNCE AVUKATLIĞINI YAPTIĞIN MAFYALARIN HESABINI VER"

Şen'in gergin tavırlarına tepki gösteren Ekmen'in verdiği yanıt ise şöyle oldu:

"Haddini bil hoca, biz senin öğrencin değiliz, burası üniversite değil. Saygılı ol, haddini bil. Ne dediğini bilmiyorsun. Sen önce yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren müteahhitlerden aldığın paraların hesabını ver. Allah'tan kork. Avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver. Uyuşturucu çetelerinin hesabını ver. Allah'tan kork."