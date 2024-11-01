Üye Girişi
Haberler

Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, katıldığı televizyon programında gergin anlar yaşadı. Ersan Şen, siyaset gündeminde yerini alan 'Çözüm sürecine' ilişkin gelişmelerin tartışıldığı programda, Ekmen'in sözlerine sinirlenerek tepki gösterdi. Şen'in gergin tavırlarına karşılık veren Ekmen, "Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver. Uyuşturucu çetelerinin hesabını ver. Allah'tan kork" dedi.

Bu akşam yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 'Yeni diyalog sürecini' konuşurken, diyalog kuramayıp kavga etti. İki ismin birbirine ağır ifadelerle yüklendiği programa, Ekmen'in sözleri damga vurdu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in " Türkiye'de ayrılıkçı siyasi parti ve örgütler vardır. Ama TBMM'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarından bir parçayı ayırıp başka bir devlet kurmayı hedefleyen bir siyasi parti yoktur" demesinin ardından Prof. Dr. Ersan Şen sinirlerine hakim olamadı.

"ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA GEREK YOK"

Ekmen'in sözlerine tepki gösteren Şen, şu ifadeleri kullandı: Madem gerçekleri konuşacaksak birbirimize üç maymunu oynamaya gerek yok. TBMM çatısı altında, Türkiye'de özerkliği savunan siyasi parti vardır. Bunu biliyorsunuz, neden söylemiyorsunuz? Türk vatandaşlığını etnik kökene indiriyorsun, biz seninle nasıl anlaşacağız? Özerkliği savunan siyasi partiyi benim önümde güzelleyemezsin. Sen daha Türk milleti kimliğini bilmiyorsun. Etnik köken ayrımcılığı yapıyorsun.

"SEN ÖNCE AVUKATLIĞINI YAPTIĞIN MAFYALARIN HESABINI VER"

Şen'in gergin tavırlarına tepki gösteren Ekmen'in verdiği yanıt ise şöyle oldu:

"Haddini bil hoca, biz senin öğrencin değiliz, burası üniversite değil. Saygılı ol, haddini bil. Ne dediğini bilmiyorsun. Sen önce yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren müteahhitlerden aldığın paraların hesabını ver. Allah'tan kork. Avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver. Uyuşturucu çetelerinin hesabını ver. Allah'tan kork."

Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı

Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler
Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın

"Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü mahallenizde barındırmayın"
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Keşke kendini akıllı sanıp karşısındakini aptal sananlara herkes haddini bildirse

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZekı Bulut:

Ersan tam bır yalaka paracı her turlu pisliğin içinde nerde bır yuz kızartıcı dava varsa evukatlıgını yapar para ıcın yapamayacağı hic bır sey yoktur hadını bildirmiş fakat hadsızlere had bildirmek de ar etmezler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet ulker:

Ersan Şen 1 cümlelik doğruyu bağıra bağıra söyler...böylece 10 cümlelik hatayı ört bas eder.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Bu mu üniversite de hoca.Bunun yetiştirdiği talebeler ancak kendisi gibi olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı (Diskalifiye oldu mu)? Manisa elektrik kesintisi! 1 Kasım Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım Beylikdüzü, Beyoğlu, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Özkan Yalım kimdir? Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım hayatı ve biyografisi! 1 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Cılandıras Köprüsü nerede? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Kasım Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? En güzel Kasım ayı mesajları ve sözleri - RESİMLİ! Bursa elektrik kesintisi! 1 Kasım Yıldırım, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 1 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.