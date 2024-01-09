Mehmet Boynukalın'dan Murat Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'a sokak köpekleri üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

"BU NASIL MANTIK ALLAH AŞKINA"

Murat Kurum'un "Sorunu sokak hayvanı ve insan çatışması haline getirmeye gerek yok" şeklindeki sözlerine karşı çıkan Boynukalın, "Sayın Kurum daha yakın zamanda bir çocuğu parçalayan köpekler hakkında 'yavrularımız' diyorsunuz; olayı 'insan köpek çatışması' haline getirmeyeceğiz diyorsunuz. Bu nasıl bir mantık Allah aşkına! insan ve çocuklardan çok köpeklere değer verenlerden olmayın! Barınak yapacağız diyerek insanları oyalamayın! Kuduz hastalığını hortlattınız! Kist hidatik çoğaldı" ifadelerini kullandı.

"OY KAYBI YAŞAYACAKSINIZ"

Açıklamasının devamında Kurum'a yönelik eleştirilerinin dozajını daha da artıran Bonukalın, "Boşuna mamaya, barınaklara harcayacağınız milyonlarca lirayı ihtiyaç sahibi insanlara verin, Allah'tan korkun! Dine de akla da bilime de aykırı davranıyorsunuz. 5199 sayılı kanunu düzeltin. İnsan hayatı ve sağlığı köpeklerden önce gelir. Oy kaybı yaşayacaksınız. Mama rantçılarından korkmayın. Bizden söylemesi" ifadelerine yer verdi.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;