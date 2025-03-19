Meclis'ten video çekip paylaşan Osman Gökçek'in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı

AK Partili Osman Gökçek, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Meclis Genel Kurulu'nda protesto eden CHP'li milletvekilleri için ağır ifadeler kullandı.

"CHP HEM PARALARI GÖTÜRÜYOR HEM DE..."

Gökçek, "892 bin tane öğrencinin hakkını yiyerek aldığı diploması iptal olan Ekrem İmamoğlu'nun bu seferde yaptığı yolsuzluklar ve kirli ilişkileri ortaya çıkmaya başladı. CHP hem paraları götürüyor hem de utanmadan bağırıyor" dedi.

MECLİS KÜRSÜSÜNÜ İŞGAL ETTİLER

CHP Grubu TBMM Genel Kurulu'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kürsü işgaliyle protesto etti. CHP'li milletvekilleri gözaltıları, gündemdeki konuları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanan Meclis Genel Kurul'unda yaşananlara tepki gösterdi. Meclis kürsüsüne çıkan CHP'li milletvekilleri oturumu protesto etti.

"BU OPERASYON TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK"

CHP grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı konuşmada "Bugün yapılan bu saldırırı, bu operasyon tarihe kara bir leke olarak geçecek, '19 Mart darbesi' olarak anılacaktır. CHP bitirilmeye çalışırken Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorsunuz. Dünya basınına bakın... Türkiye'yi, demokrasiyi ne hale getirdiniz? Hukuku ayaklar altına aldınız. Biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz..." ifadelerini kullandı.