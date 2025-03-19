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Meclis'ten video çekip paylaşan Osman Gökçek'in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Meclis Genel Kurulu'nda protesto eden CHP'li vekillere yüklendi. Gökçek, "Diploması iptal olan Ekrem İmamoğlu'nun bu seferde yaptığı yolsuzluklar ve kirli ilişkileri ortaya çıkmaya başladı. CHP hem paraları götürüyor hem de utanmadan bağırıyor" dedi.

AK Partili Osman Gökçek, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Meclis Genel Kurulu'nda protesto eden CHP'li milletvekilleri için ağır ifadeler kullandı.

"CHP HEM PARALARI GÖTÜRÜYOR HEM DE..."

Gökçek, "892 bin tane öğrencinin hakkını yiyerek aldığı diploması iptal olan Ekrem İmamoğlu'nun bu seferde yaptığı yolsuzluklar ve kirli ilişkileri ortaya çıkmaya başladı. CHP hem paraları götürüyor hem de utanmadan bağırıyor" dedi.

MECLİS KÜRSÜSÜNÜ İŞGAL ETTİLER

CHP Grubu TBMM Genel Kurulu'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kürsü işgaliyle protesto etti. CHP'li milletvekilleri gözaltıları, gündemdeki konuları görüşmek üzere saat 14.00'te toplanan Meclis Genel Kurul'unda yaşananlara tepki gösterdi. Meclis kürsüsüne çıkan CHP'li milletvekilleri oturumu protesto etti.

"BU OPERASYON TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK"

CHP grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı konuşmada "Bugün yapılan bu saldırırı, bu operasyon tarihe kara bir leke olarak geçecek, '19 Mart darbesi' olarak anılacaktır. CHP bitirilmeye çalışırken Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorsunuz. Dünya basınına bakın... Türkiye'yi, demokrasiyi ne hale getirdiniz? Hukuku ayaklar altına aldınız. Biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz..." ifadelerini kullandı.

Meclis'ten video çekip paylaşan Osman Gökçek'in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Türkiye'de bu Götçek ailesine soruşturma açılmamışsa kimseye açılamaz. Neden görevden alındığı bile açıklanamadı:)))

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Haber YorumlarıKızıl:

Tam bir jelibon çocuğu.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Jelibon ifrazati cakma vekil

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ataturk dusmanligindam dolayi akp iktidari tarafindan odullendirilen tipleme

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Haber YorumlarıMr Camel:

babası lunapark milyon dolarları yeri bu yaş da 700 milyon vılla sahıbı paraları götürdüler diyor hahhaha

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Babanin Kırlı işlerini anlat sen dinozorlar ne oldu oradan ne paralar yedi

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Hirsiz ite bak

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Haber Yorumlarımurat özkan:

adama sorarlar Osman 40 yaşında bu kadar servet sahibi nasıl oldun diye beyaz tv yi neyle aldı diye hesaplanamaz geliri neyle kazandın diye boş bomboş konuşan adamsın senin babanın yaptığı yolsuzlukları kimse yapmadı oradan başla anlatmaya

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Halk secti ye diye halkin parasini ye Halk secti yolsuzluk yap diye Halk secti ihalecilik rantcilik yap diye Halk secti suya ulaşıma fahis zam zam yap diye Halk secti sahtekarlik dolandırılicik yap diye Halk secti terör örgütlerine destek arka çık diye ŞİMDİ HALK MI SUÇLU ?

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Babanin hirsizligi böyle kapatmaya çalisma junior Gökçek. Sira sizede gelecek.

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