Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor! 3 partiden boykot kararı

Meclis yeni yasama yılına başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Kurtulmuş'un yöneteceği özel oturum saat 14.00'te başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak. Açılışta genel kurula hitap edecek olan Erdoğan'ın iç ve dış politikanın yanı sıra Gazze'deki son gelişmelere ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları, askeri yetkililer, büyükelçiler ve gazeteciler Genel Kurul'da kendilerine ayrılan localardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyecek.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis tören salonunda bir resepsiyon düzenlenecek.

3 PARTİDEN BOYKOT KARARI

Öte yandan 3 partiden boykot kararı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı. CHP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada açılış törenine katılmayacaklarını duyurdu. Meclis'te işçilerin sesi olmaya devam edeceklerini söyleyen Aslan, hükümeti protesto etmek amacıyla boykot kararı aldıklarını belirtti.

Türkiye İşçi Partisi de TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yer almayacaklarını duyurdu. Parti açıklamasında "Aynı saatlerde Meclis'te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret edeceğiz" denildi.