Meclis'te Terörsüz Türkiye İçin Yeni Komisyon Kuruldu

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları belirlendi.

Komisyonun 8 saat 10 dakika süren ilk toplantısında belirlenen çalışma usul ve esaslarına göre, komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

Komisyonun amacı, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak olarak tanımlandı.

Komisyonun görevi ise belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip, kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamak olarak sıralandı.

Komisyonun başkanı TBMM Başkanı olurken, TBMM Başkanı'nın yokluğunda TBMM Başkanı'nın görevlendirdiği komisyon üyeleri, toplantıya sırayla başkanlık edecek. Başkanın yerine toplantıyı yöneten üye, oy kullanabilecek.

Komisyon üyelerinin görevleri komisyonun çalışma süresince devam edecek. Bir siyasi parti, kendisine düşen kontenjandan bir komisyon üyesini TBMM Başkanlığına yazdığı bir yazıyla değiştirebilecek. Bir siyasi partiye düşen üyeliğin boşalması durumunda, ilgili siyasi parti boşalan kontenjan için yeni üyeyi TBMM Başkanlığına en kısa sürede bildirecek.

Komisyon, TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılacak, bu çağrıda, toplantının yeri, zamanı ve gündemi siyasi partilerden gelen öneriler de dikkate alınarak belirlenecek ve üyelere bildirilecek. Toplantıların kapalı yapılmasına komisyonca karar verilebilecek. Komisyonun sekretaryası, TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

-Toplantı ve karar yeter sayısı

Komisyonun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınacak. Diğer hususlarda karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak.

Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak. Toplantı tutanaklarının kamuoyuna açılmasına Komisyon karar verecek. Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizli olacak.

Komisyon çalışmaları kapsamında yeterli sayıda yasama uzmanı görevlendirilecek. Gerekli görülmesi durumunda, bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilecek.

Komisyon toplantılarına, komisyon üyeleri, siyasi partilerin önerileri de dikkate alınarak belirlenen gündem doğrultusunda davet edilen kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve ilgili diğer kişiler katılabilecek.

Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar yazılı basına açık olacak. Ancak, toplantıların belirli bir kısmının veya tamamının basına kapatılmasına Komisyon karar verecek.

Komisyonun çalışma süresi

Komisyon, 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarına devam edecek. Bu sürenin bitiminde komisyon, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla çalışma süresini her defasında 2 aya kadar uzatabilecek.

Başkan veya üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilecek.

Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilecek.