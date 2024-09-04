Meclis'te sürpriz görüşme: Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Meclisimizin yeni dönemde çok sayıda önemli görevler bekliyor. Meclis'in daha fonksiyonel çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş şu açıklamayı yaptı:

"MECLİS 'İN DAHA FONKSİYONEL ÇALIŞTIRILMASI İÇİN GÖRÜŞTÜK"

Meclisimizin yeni dönemde çok sayıda önemli görevler bekliyor. Bunun en başında TBMM'de nezaketli bir dilin, müzakereci üslubun ve Türk milletinin şanına yakışır şekilde hal ve hareketin ortaya konulması. Bu anlamda da Meclis'in daha fonksiyonel çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclis'in önünde yeni anayasa, seçim tüzüğü gibi demokratik seviyemizi daha ileriye taşımamız için çalışmamız gereken hususlar var. Tüm bunların ve diğer konuların müzakere edilebilmesi için temiz ve olgun bir dile ihtiyacımız olduğu ortadadır. İnşallah diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek 1 Ekim'den itibaren fonksiyonel Meclis çalışmasını ortaya koymak için devam edeceğiz.