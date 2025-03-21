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Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası tansiyonun yükseldiği Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekillerin kavgası esnasında bir milletvekilinin cep telefonuyla batak oynadığı anlar dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun yansımaları devam ederken gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sıçradı.

Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti

TBMM'DE ORTALIK KARIŞTI

TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifini görüşmek üzere dün bir araya geldi. Meclis'te konu bir anda İmamoğlu'na gelirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı. Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti

KAVGA ESNASINDA BATAK OYNADI

Bu esnada Meclis'te kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Kavga anının ortasında bir milletvekilinin, arka sıralarda batak oynadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

canım ülkem kimlere emanet :D

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