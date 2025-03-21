Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun yansımaları devam ederken gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sıçradı.

TBMM'DE ORTALIK KARIŞTI

TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifini görüşmek üzere dün bir araya geldi. Meclis'te konu bir anda İmamoğlu'na gelirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı. Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

KAVGA ESNASINDA BATAK OYNADI

Bu esnada Meclis'te kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Kavga anının ortasında bir milletvekilinin, arka sıralarda batak oynadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.