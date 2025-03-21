Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası tansiyonun yükseldiği Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekillerin kavgası esnasında bir milletvekilinin cep telefonuyla batak oynadığı anlar dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun yansımaları devam ederken gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sıçradı.
TBMM'DE ORTALIK KARIŞTI
TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifini görüşmek üzere dün bir araya geldi. Meclis'te konu bir anda İmamoğlu'na gelirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı. Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
KAVGA ESNASINDA BATAK OYNADI
Bu esnada Meclis'te kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Kavga anının ortasında bir milletvekilinin, arka sıralarda batak oynadığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.