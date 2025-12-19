Meclis'te "Çocuk" kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Mahmut Tanal'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iddiaları üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz alarak yanıt verdi. Karşılıklı açıklamalar Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.
- CHP'li Mahmut Tanal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika vatandaşı olduğunu ve çocuklarının Belçika'da eğitim gördüğünü iddia etti.
- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Bakan Göktaş'ın çocuklarının Türkiye'de okuduğunu ve Bakan'ın daha önce büyükelçi olarak Cezayir'de görev yaptığını belirtti.
- TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan tartışma sonrası bütçe görüşmeleri devam etti.
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sırasında CHP'li Mahmut Tanal ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iddialar üzerinden tartışma yaşandı.
TANAL'DAN BAKAN GÖKTAŞ'A YÖNELİK İDDİALAR
Genel Kurul'da kürsüde söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika vatandaşı olduğunu ve çocuklarının Belçika'da eğitim gördüğünü ileri sürdü. Tanal, konuşmasında, "Bu ülkenin bakanı çocuklarını yurt dışında okutamaz. Bu ülkenin bakanı Belçika vatandaşı olamaz. Getirin kayıtlarını o zaman. Yalan söylüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
ÖZLEM ZENGİN'DEN YANIT
Tanal'ın sözleri üzerine Meclis'te tansiyon yükselirken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin araya girerek iddialara yanıt verdi. Zengin, "Hatip kendi yalanını kendi düzeltti. Sayın Bakan'ın çocukları burada okuyor. Daha evvel kendisi büyükelçiydi. Büyükelçi olduğu için Cezayir'deydi. Evlatları da buradadır, burada görev yapıyor ve burada okuyor" dedi.
GENEL KURUL'DA GERGİN ANLAR
Karşılıklı sözlü atışmalar sırasında Genel Kurul'da gerginlik yaşanırken, bütçe görüşmeleri tartışmanın ardından devam etti.