Haberler

Meclis'te "Çocuk" kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi Haber Videosunu İzle
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Mahmut Tanal'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iddiaları üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz alarak yanıt verdi. Karşılıklı açıklamalar Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.

  • CHP'li Mahmut Tanal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika vatandaşı olduğunu ve çocuklarının Belçika'da eğitim gördüğünü iddia etti.
  • AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Bakan Göktaş'ın çocuklarının Türkiye'de okuduğunu ve Bakan'ın daha önce büyükelçi olarak Cezayir'de görev yaptığını belirtti.
  • TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan tartışma sonrası bütçe görüşmeleri devam etti.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sırasında CHP'li Mahmut Tanal ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iddialar üzerinden tartışma yaşandı.

TANAL'DAN BAKAN GÖKTAŞ'A YÖNELİK İDDİALAR

Genel Kurul'da kürsüde söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika vatandaşı olduğunu ve çocuklarının Belçika'da eğitim gördüğünü ileri sürdü. Tanal, konuşmasında, "Bu ülkenin bakanı çocuklarını yurt dışında okutamaz. Bu ülkenin bakanı Belçika vatandaşı olamaz. Getirin kayıtlarını o zaman. Yalan söylüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ZENGİN'DEN YANIT

Tanal'ın sözleri üzerine Meclis'te tansiyon yükselirken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin araya girerek iddialara yanıt verdi. Zengin, "Hatip kendi yalanını kendi düzeltti. Sayın Bakan'ın çocukları burada okuyor. Daha evvel kendisi büyükelçiydi. Büyükelçi olduğu için Cezayir'deydi. Evlatları da buradadır, burada görev yapıyor ve burada okuyor" dedi.

GENEL KURUL'DA GERGİN ANLAR

Karşılıklı sözlü atışmalar sırasında Genel Kurul'da gerginlik yaşanırken, bütçe görüşmeleri tartışmanın ardından devam etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Tipe konuşma şekline bak şu adam vekil şaka gibi ya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa:

fransada okuyor dendi daha önce de

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

o kadar maaşları bende alsam bende bagiririm

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler

Kadın cinayetinde boğuşma seslerini böyle gizlemişler
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
'İmralı'da Öcalan'a özel konut yapılıyor' iddialarına Bakan Tunç noktayı koydu

İmralı'da Öcalan'a özel konut mu yapılıyor?
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title