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Meclis'te 'başörtüsü' tartışması: Senin de mi başını açtılar?

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TBMM'deki bütçe maratonu sırasında başörtüsü tartışması yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, konuşması sırasında CHP'li bir vekilden, ''Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?" şeklinde laf atılmasına, "Buna alışacaksınız, merak etmeyin biz alıştıracağız sizi" yanıtını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediyor.

"SENİN DE Mİ BAŞINI AÇTILAR, BAŞÖRTÜNÜ ÇIKARTTIRDILAR?"

Görüşmeler esnasında partisi adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan'a konuşması sırasında CHP sıralarından dikkat çeken bir sataşmada bulunuldu. CHP'li bir vekil, geçmişte yaşanan başörtüsü sorunundan bahseden Ayan'a, "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar" diyerek laf attı.

"BAŞÖRTÜLÜ VEKİLLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

Ayan ise bu sataşmaya, "Buna alışacaksınız, merak etmeyin biz alıştıracağız sizi. Lafa gelince hep kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı, kadınlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz. Ben bugün Meclis'imize bakıyorum, Genel Kurul'umuzdaki başörtülü vekillerimizle gurur duyuyorum" karşılığını verdi.

AK PARTİLİ USTA: ESEFLE KINIYORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da yerinden söz olarak CHP sıralarından gelen sataşmaya yanıt verdi. Usta, "Artık kadınlarını başının örtüsüyle uğraşmaktan, göstermiş olduğumuz mücadeleyi böylesine küçümsemek, böylesine bir laf atma mevzusu yapmanız kadar onur kırıcı bir şey olamaz. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu cümlenizden dolayı sizi esefle kınıyorum. Bu onurlu bir mücadeledir. Burada bulunan bütün kadınlardan özür dilemeniz ve bu cümlelerin bir daha bu Genel Kurul'da duyulmaması için herkesin özen göstermesini hassasiyetle rica ediyorum" dedi.

CHP'Lİ EMİR: BU SORUNUN BİTMİŞ OLMASINDAN DOLAYI DA SON DERECE MEMNUNUZ

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise partisini savundu. Emir, "Sayın hatibi dikkatle dinledik. İçerisinde bizim asla kabul etmeyeceğimiz, bize ait olmayan isnatların olduğu. Hatta zaman zaman saldırganlaştığı ifadeler var. Dolayısıyla bir tepki alması bir yere kadar anlaşılabilir. Ama ne mutlu ki Türkiye'nin gündeminde uzun yıllardır başörtüsü diye bir sorun kalmamıştır. Bu sorunun bitmiş olmasından dolayı da son derece memnunuz. Bu bitsin diye mücadele verenlerin içerisinde Cumhuriyet Halk Partililer olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Meclis'te 'başörtüsü' tartışması: Senin de mi başını açtılar?
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

başörtüsü tartışması bitsin diye chp mücadele etmiş. şu partinin rahat kafası bende olsa keşke

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