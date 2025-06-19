TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi

TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi
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TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi
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Meclis'te görüşülecek kanun teklifi zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği gerekçesiyle tepkilerin odağında. Bu yasa teklifi TBMM Komisyonu'nda görüşülürken tartışmalar büyüdü ve oturumda yumruklu kavga çıktı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'te gerginliğe neden oldu. Komisyona gelen kanun teklifi zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açabileceği gerekçesiyle tartışmaların odağında.

İKTİDAR VE MUHALEFET VEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE

Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucularını ve hukukçuları TBMM Sanayi Komisyonu toplantısına almak istedi. Meclis korumaları, listede yer almayan kimseyi içeri alamayacaklarını belirtti. AK Parti ve muhalefet vekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi

VEKİLLER YUMRUKLAŞTI

Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki tartışma AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Sarıbal'ı ittirmesi ile büyüdü. Vekiller zaman zaman yumruklaştı. Varank'ın arbede sırasında Sarıbal'a, "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak. Önümü kesemezsin" dediği duyuldu.

Gerginliğin ardından komisyon toplantısına geçen vekiller, kararı protesto etmek için komisyon sıralarına vurarak tepkilerini dile getirdi.

TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi

TEKLİF NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?

Teklif, özellikle Muğla'daki zeytinliklerin maden sahası olarak açılabileceği endişesini doğuruyor. 468 bin dönüm alanı kapsayan bu düzenleme, 2014'te özelleştirilen Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri çevresindeki maden sahalarını genişletmeyi hedefliyor. Muhalefet, çevresel tahribat ve tarım arazilerinin kaybı konusundaki kaygılarını vurgularken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve çevresel yükümlülükleri netleştireceğini savunuyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Eyyyy AKP'li troller ülkenin en güzel yerleri bir bir çöp oluyor hadi yorumlara bekliyoruz Yeter artık birazda ülke için uğraşın

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarımuhammed temiz:

eyy chp troller şu ülkeye hiçmi faydanız olmicak

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Yetmiyor, yetmiyor. Sat sat bitmedi. Özelleştirdikleri az geldi. Yaktılar otel yaptılar doymadılar. Ülkenin bütün nimetlerini kendilerine ve yandaşlarına peşkeş çektiler. Yine de utanma ve sıkılma yok. Hala da herkesin gözünün içine baka baka soymaya devam ediyorlar.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSerkan K.:

Ortam gergin aman diyeyim bir de sizinle uğraşmayalım

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıCHP Savar:

sevişin böyle iyi oluyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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