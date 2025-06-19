TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'te gerginliğe neden oldu. Komisyona gelen kanun teklifi zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açabileceği gerekçesiyle tartışmaların odağında.

İKTİDAR VE MUHALEFET VEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE

Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucularını ve hukukçuları TBMM Sanayi Komisyonu toplantısına almak istedi. Meclis korumaları, listede yer almayan kimseyi içeri alamayacaklarını belirtti. AK Parti ve muhalefet vekilleri arasında tartışma çıktı.

VEKİLLER YUMRUKLAŞTI

Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki tartışma AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Sarıbal'ı ittirmesi ile büyüdü. Vekiller zaman zaman yumruklaştı. Varank'ın arbede sırasında Sarıbal'a, "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak. Önümü kesemezsin" dediği duyuldu.

Gerginliğin ardından komisyon toplantısına geçen vekiller, kararı protesto etmek için komisyon sıralarına vurarak tepkilerini dile getirdi.

TEKLİF NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?

Teklif, özellikle Muğla'daki zeytinliklerin maden sahası olarak açılabileceği endişesini doğuruyor. 468 bin dönüm alanı kapsayan bu düzenleme, 2014'te özelleştirilen Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri çevresindeki maden sahalarını genişletmeyi hedefliyor. Muhalefet, çevresel tahribat ve tarım arazilerinin kaybı konusundaki kaygılarını vurgularken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve çevresel yükümlülükleri netleştireceğini savunuyor.