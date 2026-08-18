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MEB'den 'vakıflara 1,1 milyar ödeme' iddiasına yalanlama

MEB'den 'vakıflara 1,1 milyar ödeme' iddiasına yalanlama
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MEB, bir gazetenin 'okullar harabe, vakıflara para akıyor' haberindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bütçeden sadece yasal olarak Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarıldığını ve manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele (MEBDMM), "MEB bütçesinden vakıf ve derneklere ilk 6 ayda 1,1 milyar ödeme yaptı" şeklindeki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MEBDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sözcü Gazetesinde 18 Ağustos 2026 tarihinde 'Okullar harabe halde para vakıflara akıyor' başlığıyla yayımlanan haber içeriğinde 'Okullarda temizlik, güvenlik sorunu, öğretmen eksiğini gideremeyen MEB, bütçesinden vakıf ve derneklere ilk 6 ayda 1,1 milyar ödeme yaptı' şeklinde yer verilen iddialar, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki adı geçen gazetenin bahse konu haberde dile getirdiği iddiaları daha önce 3 Ekim 2024 tarihinde de benzer başlıkla ve içeriklerle paylaştığı, bu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yapılan yalanlamaya rağmen aynı haberleri maksatlı olarak tekrar servis etmesi, kamu yayıncılığı ve gazetecilik ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır. Bakanlığın 2026 bütçesinde eğitim kurumlarımızın temizlik ve tüketim ihtiyaçları, bakım ve onarım giderleri ve temizlik personeli giderleri için yeterli kaynak ayrılmıştır. Ayrıca ihtiyaç halinde ek ödenek imkanı da sağlanmaktadır.Haberde iddia edildiği gibi Bakanlık bütçesinden bazı vakıf ve derneklere kaynak aktarılması söz konusu değildir. Bakanlığımızın bütçe kaleminden yalnızca 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının 'e' bendi uyarınca Vakfın ilgili Kanun kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin finansmanına yönelik kaynak tahsis edilmiştir. Maarif ailemiz başta olmak üzere kamuoyu vicdanını yaralayan, aynı karalama kampanyasıyla tekrar tekrar servis edilen ve hiçbir bilimsel ve yasal veriye dayandırılmayan bu mesnetsiz iddialarla gazetecilik mesleğini de töhmet altında bırakan bu ve benzeri manipülatif haberlere vatandaşlarımızca itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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