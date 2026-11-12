MEB 2027 bütçesi komisyonda eleştirildi, eksiklere 482 milyar lira gerektiği söylendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, eğitim bütçesinin merkezi bütçe içindeki payının önceki yıllara göre düşük kalmasını eleştirdi.

Bakanlığın birçok eksik ve sorunla ilgilenmediğini ileri süren Özçağdaş, okullarda öğretmen, güvenlik, sağlık ve temizlik görevlisi ile psikolog eksiği bulunduğunu, eksikliklerin tamamlanmasının bütçeye maliyetinin 482 milyar lira olduğunu anlattı.

Okullarda 13 milyonun üzerinde öğrenciye yemek vermenin maliyetinin 280 milyar lira olduğunu dile getiren Özçağdaş, "Olayın toplumsal, sosyolojik boyutu var. Herkesin aynı yemeği yemesi, eşitsizliklerin giderilmesi gibi yapacağınız her yatırım ilerideki yıllarda sağlık harcamalarının hepsini düşürecek işler. Vermiyorsunuz, bu ülkenin yoksul çocuklarına bu parayı vermiyorsunuz." diye konuştu.

Özçağdaş, Sayıştayın bazı mal alımlarında "yolsuzluk" yapıldığına ilişkin tespitinin bulunduğunu ancak gereğinin yapılmadığını iddia etti.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, öğrencilerin seçmeli Kürtçe dersini tercih etmesi halinde bile bu taleplerinin karşılanmayacağını savundu.

Kürtçe seçmeli dersini seçen öğrenci sayısının her yıl artmasına rağmen Kürtçe öğretmeni atamasının giderek düştüğünü savunan Hun, "Ana dili Kürtçe olan çocukların kendi dillerinde eğitim görmesi yasal, idari ve mali güvencelere kavuşturulmalıdır. Çocukların ana dilleriyle eğitim görme talebini karşılamak bir ayrıcalık değil eşit eğitim hakkının gereğidir. Bu hakkın tanınması ve seçmeli ders uygulamasındaki engelin kaldırılması için somut adımlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, merkezi sınav sistemini eleştirerek, sistemle öğretmenlerin sınav sorularını belirlemesinin engellendiğini iddia etti.

Eğitime ayrılan bütçeyi de eleştirerek okullardaki eksiklikleri anlatan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Çocukların ihtiyacı daha fazla sınav ve denetim değil güvenli okullar, nitelikli kamusal eğitim, yeterli öğretmen, sağlıklı beslenme ve özgürce düşünebildikleri demokratik öğrenme ortamlarıdır. Asıl sınavda olan çocuklar değil onlara güvenli, eşit ve nitelikli bir eğitim sunamayan bu anlayıştır. Eğitim bütçesinden tasarruf ederek ülke ekonomisini kurtaramazsınız, öğretmeni yoksullaştırarak eğitimde niteliği yükseltmezsiniz."

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, ortak sınav için okulların koşullarının eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili önerisini de paylaşan Sunat, "İlk önce 4, 8 ve 11. sınıflarda okuma, anlama, temel matematik ve problem çözme ölçülsün. Her okulun öğrenme kaybının haritası çıkarılsın. Eşiğin altındaki çocuklara en az bir dönem destek verilsin. Programa alınanların en az yüzde 70'i yıl sonuna kadar eşiğe ulaştırılsın." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, bir milletin asıl gücünün tankı, topu, fabrikaları ya da binaları değil inançlı, ahlaklı ve maneviyat sahibi evlatları olduğunu ifade etti.

Batıcı ve materyalist yaklaşımlarının uluslararası projelerin etkisiyle mevcut eğitim sisteminin milli ve manevi köklerinden koparıldığını dile getiren Karaman, "Eğitim sistemimizin temeline önce ahlak ve maneviyat harcını koymadığımız müddetçe hiçbir reform hedefine ulaşamayacaktır. Okul öncesinden itibaren ahlak ve karakter eğitimi müfredatın omurgası yapılmalı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul 1'inci sınıftan itibaren branş öğretmenleri eliyle zorunlu olarak verilmelidir." dedi.

"Sıfır yetenek israfı seferberliği başlatalım"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, çocuklara sağlam bir bilgi temeli, doğru bilgiyi ayırt etme ve yeniden öğrenme becerisi kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Kendi tarihini, milli ve manevi değerlerini tanıyan, insanlığın ortak değerlerine saygı duyan nesiller yetiştirmenin önemine işaret eden Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek kuşakların yetişmesi için aileleri desteklemeli, her çocuğa yeteneğini geliştirebileceği imkanları sunmalıyız. Bir çocuğun yeteneğini fark edemediğimizde, bir gence meslek kazandıramadığımızda hepimiz kaybediyoruz. Gelin, insan kaynağımız için de bir sıfır yetenek israfı seferberliği başlatalım. Bunun ilk adımı çocuklarımızı erken yaşta tanımaktır."

Çocukların ilgi ve yeteneklerinin erken yaşta tanınmasında öğretmenlerin rolüne işaret eden Karakaya, "Öğretmenlerimizin ücretini, özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmemiz, ders hazırlığına ve mesleki gelişime daha fazla zaman ayırmalarına imkan sağlamamız gerekiyor. Kırsalda görev yapan öğretmenlerimizin barınma ve ulaşım ihtiyaçlarına da çözüm üretmeliyiz." açıklamasında bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, eğitimde fırsat eşitliği konusundaki somut verilerin Türkiye'nin son çeyrek asırda katettiği mesafeyi çok net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Eğitimde kalitenin artırılması ve bu kalitenin fırsat eşitliği temelinde en ücra köşedeki çocuklara kadar ulaştırılmasının hükümetlerin en temel referans noktası olduğunu belirten Kırkpınar, Türkiye'nin OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre elde ettiği başarıları anlattı.

Türkiye'de avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki başarı farkının OECD ortalamasının altında olduğunu anımsatan Kırkpınar, "Bu durum, eğitimde fırsat eşitliğini ne denli güçlendirdiğini de göstermesi açısından çok önemli bir veridir." dedi.

6 Kasım itibarıyla mesleki eğitimin ortaöğretim içerisindeki payının yüzde 42 seviyelerine ulaştığını bildiren Kırkpınar, "İlk yüzde 5'lik başarı diliminden mesleki ve teknik anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayımız hızla artıyor, hatta 500 tam puan alan öğrencimiz bile mesleki eğitimi tercih ediyor. Elbette MESEM'lerde şartların daha da iyileştirilmesi, çok daha güçlü güvenlik standartlarının getirilmesi bizim de en önemli önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda, milletvekilleri, görüş ve eleştirilerini dile getiriyor.

Kaynak: AA