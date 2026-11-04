MCBÜ açılış dersinde Yiğitbaşı, dijital dünyanın hepimizi sardığını söyledi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Dijital dünyadaki yeni nesil tehditler, suçlar ve mücadele yöntemlerine ilişkin açılış dersini veren Yiğitbaşı, "2026 yılında dijital dünya tamamen yetişkinleri de içine alan, hepimizi çepeçevre saran bir dünyaya dönüştü" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı açılışı nedeniyle, üniversitenin Yunusemre ilçesindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. MCBÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'nün dinletisiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, 'Dijital Dünyada Güvenli Gelecek: Yeni Nesil Tehditler, Suçlar ve Mücadele Yöntemleri' başlıklı açılış dersini verdi.

'DİJİTAL DÜNYA HEPİMİZİ SARMIŞ DURUMDA'

Akademisyenlik yaptığı dönemde medya, dijital dünya ve bu alandaki riskler üzerine çalıştığını belirten Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, üç çocuk annesi olarak dijital platformlardaki tehlikeleri kendi çocuklarına da anlattığını söyledi. Özellikle dijital oyunlardaki sohbet ortamlarına dikkat çeken Yiğitbaşı, çocukların kendilerini yaşıtları gibi tanıtan ancak farklı yaşlarda olan kişilerle iletişim kurabileceği konusunda uyarıldığını kaydetti.

Anne babaların dijital dünyanın diline ve işleyişine yeterince hakim olmadığını söyleyen Yiğitbaşı, "Ben akademisyenim. Bu konuları çalışıyorum, kendi çocuklarıma uygulamaya çalışıyorum ama bunu bütün toplumun bilmesi lazım. Anne babaların bu riskleri bilerek kontrollü şekilde bu alanlarda olması lazım. Çünkü dijital dünyanın bambaşka bir dili var. O dile gençler çok daha hakim ancak anne babalar aynı ölçüde değil. Artık 2026 yılında dijital dünya tamamen yetişkinleri de içine alan, hepimizi çepeçevre saran bir dünyaya dönüştü. Hepimiz günümüzün en az 7-8 saatini sosyal medya platformlarında ve dijital dünyanın içerikleriyle geçiriyoruz" dedi.

'YENİ NESİL SUÇLARLA MÜCADELEDE İVMEYİ ARTIRIYORUZ'

İçişleri Bakanlığı olarak siber suçlarla mücadeleyi artırdıklarını kaydeden Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda yeni nesil suçlarla mücadeleye öncelik verdiklerini ifade etti. Bu suçların dijital dünyadan beslendiğini ve çocuklar, gençler ile yetişkinlere daha kolay ulaşabildiğini ifade eden Yiğitbaşı, uyuşturucuyla mücadelede de sahadaki çalışmaların artırıldığını söyledi.

Tören, akademisyenlere yönelik Makale Performans Ödül Töreni'nin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı