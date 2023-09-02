Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Görevine Veda Etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2019 yılından bu yana Kaymakamlık görevini yürüten Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Vali Yardımcısı olarak atandı. Aksoy, görev yaptığı kurum müdürleri tarafından düzenlenen bir yemekle uğurlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2019 yılından bu yana Kaymakamlık görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kocaeli Vali Yardımcısı olarak ataması yapılan Ertuğ Şevket Aksoy ilçede birlikte görev yaptığı kurum müdürlerinin düzenlediği yemek ile uğurlandı.

Kaymakam Aksoy ' Marmaris'te görev yaptığımız dört yıl boyunca hukuka uygun ve kamu yararına çalışmalar yaptık, aziz Marmarisliler ile üstün bir görev aşkı ile tüm zorlukların üzerinden hep beraber başarı ile atlattık ' dedi.

Batman Kayyumluğu görevinin ardından Marmaris'e atanarak Kaymakam olarak göreve başlayan Aksoy pandemi, büyük yangın felaketleri, sel felaketleri ve depremzede konaklama ve yardımlaşma süreçlerini başarı ile koordine etmesi ile vatandaşlardan büyük takdir toplamıştı.

Ertuğ Şevket Aksoy onuruna düzenlenen yemekte yaptığı veda konuşmasında " Öncelikle bana bu görevi veren sayın cumhurbaşkanım, içişleri bakanım ve valime şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Devletimiz ve milletimiz için var gücümüzle hukuk çerçevesini aşmadan kamu yararına var gücümüzle çalıştık. Marmaris'te ilk geldiğim yıl başlayan dünyayı etkisi altına alan Pandemi ardından büyük yangın felaketleri, sonrasında seller ile hep birlikte mücadele ederek devletimizin gücü ile zorlukların altından kalktık. Bizler devlete hizmet insanlarıyız bizlere verilen tüm görevler kutsal ve onur vericidir. Aziz Marmaris halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizler ve ekipleriniz ile birlikle görev yaptığım için çok gururluyum hepinize başarılarınızdan dolayı minnettarım. " diyerek katılan müdürler ve amirler ile helalleşti.

Marmaris'te beş yıldızlı bir otelde düzenlenen veda yemeğine İlçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Yemekte İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Emniyet Müdürü Vasfi Öztüzün ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek amiri Teğmen Hasan Koçak Vali yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'a hatıra plaketi takdim ederken Kaymakamlık bünyesinde birlikte mesai yaptığı memurların hediyesi Yazı işleri sorumlusu Hatice Karaman sundu. - MUĞLA