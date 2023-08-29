Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla'da yeni atamaları yapılan görevlilere ziyarette bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla Valisi, İl Emniyet Müdürü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oktay, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçen günlerde atamaları yapılan Muğla Valisi, İl Emniyet Müdürü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla'da bir dizi ziyarette bulundu. Geçen günlerde yeni görevlerine atanan Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü Ömer Bolat'a nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Oktay, 3 makama da yeni görevlerinde başarılar diledi.

İlk olarak Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden BaşkanOktay'a GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, TÜRSAB Marmaris Temsilcisi Suat Esin, Marmaris Şoförler Odası Başkanı Bülent Kalaycı da eşlik etti. Ziyarette Marmaris heyeti, turizm sezonu ve Marmaris'le ilgili Vali Akbıyık'a bilgilendirmede bulundu. Ardından geçen ay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü olarak atanan Ömer Bolat'ı makamında ziyaret eden Başkan Oktay, Bolat'a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Oktay, son olarak Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat'ı ziyaret ederek, Canbolat nezdinde tüm emniyet mensuplarına başarı ve kolaylıklar diledi.