Mardin'de Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı düzenlendi

Mardin'de, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Vali Tuncay Akkoyun'un katılımıyla Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Tuncay Akkoyun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Sağlam, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun ile resmi olarak kurulduğunu belirtti. Sağlam, komisyonun kuruluşu, Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi ve kolluk hizmetlerinin şeffaf bir şekilde denetlenmesi adına dönüm noktası olduğunu ifade etti. Komisyonun gerekli ikincil mevzuatın çıkartılması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip Eylül 2019 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatıp, 6713 sayılı Kanun ile kolluk görevlilerine yönelik şikayetlerin merkezi bir sistemde kayıt altına alınmasının, izlenmesinin ve etkili bir şikayet mekanizması oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Sağlam, "Bu sistemle üç temel amacı gerçekleştiriyoruz: Kolluk personelimize yönelik ihbar ve şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturmak, şeffaflığı her aşamada sağlamak ve görevini özveriyle yapan kolluk personelini asılsız suçlamalardan korumak" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın insan hakları konusundaki hassasiyetine de değinen Sağlam, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve talimatlarıyla, çalışmalarımızı iki ana prensip üzerine inşa ederek sürdürüyoruz: Bir taraftan, kolluk personelimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, fedakar kolluk personelimizin vazifelerini en üst düzeyde yerine getirmelerine imkan sağlamak; diğer taraftan şikayet sisteminin tüm süreçlerini hukuka uygun şekilde işlemesini teminat altına almak" ifadelerini kullandı.

Komisyonun İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağımsız bir yapı olarak faaliyet gösterdiğini vurgulayan Sağlam, üyeleri arasında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dallarından bir akademisyen ve baro başkanı olabilme niteliklerine sahip bir serbest avukatın bulunduğunu belirtti. Sağlam, akademisyen ve avukat üyelerin, Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle 4 yıllık süre için atandığını söyledi.

Kolluk Şikayet Sisteminin üç ana unsurdan oluştuğunu kaydeden Sağlam, bu unsurların Kolluk Gözetim Komisyonu, Mülkiye Teftiş Kurulu bünyesinde görev yapan müfettişler ve Merkezi Kayıt Sistemi olduğunu ifade etti. Komisyonun temel görevleri arasında, kolluk şikayet sisteminin işleyiş prensiplerini belirlemek, disiplin soruşturmaları talep etmek, denetimler gerçekleştirmek, merkezi kayıt sistemini geliştirmek, kolluk etik ilkelerinin uygulanmasını gözetmek ve kolluk personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak yer aldığını açıkladı.

Merkezi Kayıt Sistemi aracılığıyla kolluk personeline ilişkin tüm bildirimlerin tek merkezde toplandığını belirten Sağlam, "Tüm il ve ilçelerimizde vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kuran Kolluk Şikayet Büroları oluşturduk. Bin 7 büroda toplam 2 bin 708 personelimiz görev yapmakta ve düzenli eğitimlerden geçmektedir. Bu yapılanma sayesinde merkezden en uç birimlere kadar birbirini tamamlayan kapsamlı bir gözetim sistemi tesis edilmiştir" dedi.

2024 yılı verilerini de paylaşan Sağlam, ülke genelinde toplam 65 bin 108 işlem kaydı yapıldığını, bunlardan 52 bin 574'ünün (yüzde 80,7) sonuçlandırıldığını, 12 bin 534'ünün ise (yüzde 19,3) sürecinin devam ettiğini söyledi. Sağlam, Mardin özelinde ise 709 kayıt oluşturulduğunu, bunlardan 520'sinin yani yüzde 72,3'ünün sonuçlandırıldığını, 199 işlemin ise devam ettiğini açıkladı.

Vatandaşların kolluk personeli hakkındaki bildirimlerini pek çok farklı yolla yapabildiğini aktaran Sağlam, "Başvurular şahsen, yazılı, sözlü, telefonla, mektupla, faksla, e-posta ile veya www.kollukgozetim.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. Bugüne kadar internet sitemiz üzerinden toplam 7 bin 673 başvuru alınmış olması, sistemimize duyulan güvenin göstergesidir" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Vali Tuncay Akkoyun ise, "İcra edeceğimiz toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mardin sizlerin de bildiği gibi huzurun şehridir. Türkiye'nin huzuru, Mardin'in huzuru ilkesinden yola çıkarak yüzyıllardır birlikte kardeşlik, yarenlik, komşuluk yapmış farklı etnik ve inançta insanların bir arada yaşadığı ve birlikte yaşamanın en güzel örneği olan bir şehirdeyiz. Devletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın koordinesinde sağlanan bu huzur ortamında devletimizin desteği ve aziz milletimizin, Mardinli hemşehrilerimizin bize verdiği destekle bu huzur ortamı devam edecektir" dedi. - MARDİN