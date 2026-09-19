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Mardin’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

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Mardin’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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Mardin’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Tuncay Akkoyun, Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende Mardin Muharip Gaziler Derneği adına konuşan gazi Ali Candemir, "Bugün burada yalnızca bir günü kutlamak için değil, bir emaneti hatırlamak, bir vefayı göstermek, tarihin yaşayan kahramanlarına şükranlarımızı sunmak için bir aradayız. Gaziler Günümüz kutlu olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz değerli konuklar. Türk milleti tarih boyunca bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Çünkü bizim için vatan, üzerinde yaşadığımız bir toprak parçasından ibaret değildir. Vatan uğruna can verilen topraktır. Bayrak uğruna can, şehit olunan, uğruna gazilik mertebesine erişilen kutsal bir emanettir" dedi.

Törenin ardından Vali Akkoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay ve Tümgeneral İstanbullu gazilerle fotoğraf çektirip sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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