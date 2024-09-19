Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Mardin Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulma ve kortaj yürüyüşü ile kutlandı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde hükümet konağı önünde düzenlenen törene katıldı. Törende, valilik adına çelengi Vali Tuncay Akkoyun, Gaziler Derneği adına ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat, Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yalbır sundu. Çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde devam etti. Mardin Muharip Gaziler Derneği adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Ali Candemir, "Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört yandan işgal ettiler. Bu işgalle yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr anlaşması ülkemize zorla kabul ettirmek üzere yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkardılar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebelerinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratırarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Böylece Yunanlıların küçük Asya hayallerini Ege'nin serin sularında son buldu. Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün ateşli imtihanını, milletimizin ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 238 yıl Avrupa'dan geri çekilen Türk Ordusunun son savunma savaşı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiş, kısacası Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu için bir kırılmadır. Sakarya Meydan Muharebesi esnasında başkomutan Mustafa Kemal Atatürk gözüm Sakarya'da kulağım inebolu'da diyerek Türk analarının taşıyıp cephanedeki askere ulaştırmak için İnebolu üzerinden gelecek cephanenin ne kadar önemli olduğunu belirtmiş, Mehmeti cephede olan bağrıyanık anaların desteği sonsuz olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasından sonra Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimari başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvan ve mareşal rütbesi tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkların eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz burada şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi ölürsem şehit kalırsam gazi demeleridir" ifadelerini kullandı. - MARDİN