Marcus Aurelius'un Heykeli Beştepe'de Ziyarete Açıldı

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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Burdur'dan 65 yıl önce yurt dışına kaçırılan İmparator Marcus Aurelius'un bronz heykelinin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileneceğini duyurdu. Heykel, Türkiye'ye iade edilen 13.291'inci tarihi eser oldu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 65 yıl önce Burdur'dan yurt dışına kaçırılan İmparator Marcus Aurelius'un dünyaca ünlü bronz heykelinin Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini beklediğini duyurdu.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla ait olduğu topraklara döndürülen eserin, Türkiye'ye iade edilen 13.291'inci tarihi eser olduğunu belirtti.

Marcus Aurelius'un heykelinin bir süreliğine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileneceğini kaydeden Doğan, vatandaşları ziyarete davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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