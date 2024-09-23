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İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu

İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakın isimlerden bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, sosyal medya mesajıyla CHP'yi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı yorumları üzerine Yavaş, Arslan'a tepki gösterdi. Yavaş'ın ''Bu açıklamayı onaylamıyorum, tavsiyem silmesidir" tepkisi üzerine Arslan, ASKİ Spor Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Seçimlerin ardından İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan'ın, X hesabında yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP'yi ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldığı yorumları yapıldı.

"PROJE ÇOCUK DENİR, MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ DENMEZ"

"Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' olamaz" diye yazan Arslan, isim vermeden bazı siyasilerin kariyer basamaklarını çıkmak için 'Avrupa başkentlerine kapı araladığını" savundu ve 'Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez' ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: KENDİSİNE TAVSİYEM BU TWİTİ SİLMESİDİR

Arslan'ın sert tepkilere neden olan sözlerine ABB Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterdi. Yavaş yine sosyal medyadan, 'Bağımsız milletvekili Sayın Arslan'ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir" diye yazdı.

İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu

ARSLAN'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI GELDİ

Bir dönem Yavaş'ın özel kalem müdürlüğünü de yapan milletvekili Yüksel Arslan, Yavaş'ın bu tepkisi üzerine ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Arslan, gazeteci Gürkan Hacır'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi; 'Bu paylaşımdan Mansur Bey'in kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu'nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabah ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı'ndan da ayrılacağım.'

Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Politika

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Yorumlar (3)

Ö AKGÜN:

sadakate bak; Adam doğru söylemiş yalan yok sçzlerdinde, ama mansur başkana sadakati takdire şayan

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Gam sız:

Saçmalığa bakınız sözde halkın vekili bir belediye başkanının parmak işaretiyle istifa ediyor

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Baris Koc:

bunlari turkiyenin basinda dusnmek bile hanlik..mafya bozuntulari

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