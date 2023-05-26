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Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu

Politika Haberleri

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından katıldığı TRT yayınında "Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Bu kamuoyuna yansımadı. Kılıçdaroğlu'ndan benim hiçbir talebim olmadı" dedi. Bu sözleri yalanlayan Mansur Yavaş, "Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta gerçekleşen 1. turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından katıldığı TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da kamuoyuna yansımayan bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Oğan, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Bu kamuoyuna yansımadı. Bunu ilk kez söylüyorum. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan benim hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı." dedi.

Bu sözlere seçim paylaşımlarında bulunduğu sosyal medya hesabından yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu" dedi.

Sözlerini sürdüren Yavaş, "Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı' diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Mansur Yavaş Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ibrahim atın:

1 PUANA 40 MİLLET VEKİLİ VERDİĞİNİZE GÖRE, OĞAN SİZDEN NE İSTEDİDE VERMEDİNİZ? ONUDA SÖYLEDE BİLELİM BARİ !!!! AMA 14 MAYIS AKŞAMI YALAN SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ SÖYLEMEYİN

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ERKAN :

yalanı oğan söylüyor makam istedi istemedim diyor kendi ağzıyla bedavaya destek yok diyen oğandı

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Mehmet Vatandaş:

bitirdin kendini Oğan, tarafsız kalsaydın şimdi hangi makamı aldığını açıkla bari:))

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