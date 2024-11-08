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Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama

Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama
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Ankara'da düzenlenen halk konserlerinde sanatçılara ödendiği iddia edilen ücretler çok konuşuldu. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri düzenlediği ve başka sanatçılara da milyonlarca lira para ödediği iddiası günlerdir gündemden düşmüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Macaristan'dan yurda dönerken Ankara'daki sanatçılara ödenen paralarla ilgili "Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor" dedi.

Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Etkinlik giderleriyle ilgili olarak yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

"29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmak üzeredir.

Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etkinliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır. Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız.

"ALGI OPERASYONU" VURGUSU

Şurası bilinmelidir ki bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. Gerek iktidar partisine mensup belediyelerin, bakanlıkların ve gerekse bizden önceki döneme ait etkinliklerin giderlerini karşılaştırmalı bir şekilde tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz.

"DETAYLI AÇIKLAMAYI BELEDİYE MECLİSİMİZDE PAYLAŞACAĞIZ"

Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin; ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır. Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız.

Ankaralılar müsterih olsun. Teftiş sonucunda, kim olursa olsun, kusuru ve suçu olan varsa kimsenin arkasında olmayacağız, bizzat belediyemiz tarafından savcılığa şikayette bulunulacaktır."

Kaynak: ANKA / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Mansur Yavaş iyi bir Liderlik özelliği görüyorum.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

nasıl olsa hesap soran yok adam halkın parasıyla filo kurmuş br yere giderken beş altı yolcu uçağını özel ucuşlarda makam uçağı olarak kullanıyor aslı olmayan bir olay için tezgah kurduklara yavaşa hesap sormaya kalkıyor bunların bin tanesi bir yavaş kadar halkın parasını harcarken özen imtina göstermez

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Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

Algıyı siz yapıyorsunuz verdiğiniz rakamı açıklayın o zaman 69 milyon değilde 68 milyon mu verdiniz ?

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Haber YorumlarıHüsamettin Kılkuyruk:

Ödenen rakamları açıkla o zaman. Neden açıklamıyorsun? Çünkü ödenen rakamların faturaları var. Kimi kandırıyorsun mansur bey..

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Haber YorumlarıAslan Karakaya:

kaç para verdiniz. o sözde sanatçılara açıkla ozaman

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ne mal insanlar var adam açıklayacağım diyor bi bekleyin, siz sıkıysa sarayın günlük masrafını sorun açıklansın da görelim. Uçak filosunun masrafını da sorun hadi sıkıysa sorun:))

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Haber Yorumlarıdehide:

Açıklama ne olacak 69 milyon değil 68 milyon 990 bin ödeyeceğiz diyecek. Reis buraya da kayyum atanması lazım. Milletin parasını savuruyorlar.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

dehide: inan kahkaha ile güldüm kuzuyu kurda emanet edecek arkadaş:)) Önce kendi harcamalarının hesabını versin

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Mansur bey öyle demeyeceksin, çıkar beleidyenin muhasebesinden dnene faturlaarın paraların rakamların rtesmi belgelerini al işte bu kadardiyeceksin. neden diyemiyorsun? Neden chp li beleidyeler arazi satışlarına başladı çok arttı?

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Haber Yorumlarıismail atasli:

kayıtları bellidir muhasebeci 15 dakikada tüm detayları verebilir. 10 gündür neyin araştırması? bu kadar uzun sürerse kılıf uydurulmaya çalışıyorsun diye düşünmek çok normal...

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