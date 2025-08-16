Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek Ak Parti'ye katılması siyasette tartışma yaratırken, kulislerde CHP'den yeni ayrılıkların olacağı yönündeki iddialar konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda, iki büyükşehir belediye başkanının AK Parti ile görüştüğü öne sürüldü ve bu isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu iddia edildi.

"BU İDDİALARIN CİDDİYE ALINIR BİR YANI YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi, söz konusu iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir" denildi.

"CHP ÇATISI ALTINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Yavaş'ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmanın esas olduğu vurgulanan açıklamada, "Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır. Aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama;