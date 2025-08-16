Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Açıklamada, Yavaş'ın parti ayrımı gözetmeden hizmet verdiği ve görevini CHP çatısı altında sürdüreceği vurgulandı, iftira niteliğindeki iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek Ak Parti'ye katılması siyasette tartışma yaratırken, kulislerde CHP'den yeni ayrılıkların olacağı yönündeki iddialar konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda, iki büyükşehir belediye başkanının AK Parti ile görüştüğü öne sürüldü ve bu isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu iddia edildi.

"BU İDDİALARIN CİDDİYE ALINIR BİR YANI YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi, söz konusu iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir" denildi.

"CHP ÇATISI ALTINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Yavaş'ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmanın esas olduğu vurgulanan açıklamada, "Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır. Aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama;

Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Yine olay yarattı! Dünya Icardi'yi konuşuyor

Yine olay yarattı! Tüm dünya Icardi'yi konuşuyor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımurat dural:

kul hakkı yiyenlerle işi olmaz başkanın!!!!!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Mansur Babaya diyecek yok..Iyi bir siyasetcidir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

geçecek kesin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

İktidar fitili ateşledi. Ya içeri girin ya AKP geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Hastalık baskılandı, 8 ilimizde yasak kalkıyor
Kavgada ensesinden bıçaklandı, apar topar ameliyata alındı! O anlar kamerada

Kavgaya karışan genç, ensesine saplanan bıçakla ameliyata alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.