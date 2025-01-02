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"Mansur Yavaş nasıl önde olur?" diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç

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Son dönemlerde yapılan anketlerden Mansur Yavaş'ın sürekli önde çıkması üzerine harekete geçen Ekrem İmamoğlu, danışmanı aracılığıyla kendilerine özel bir anket çalışmaları yaptırdı. Ancak İmamoğlu'nun yaptırdığı ankette de Yavaş'ın önde çıkması dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken CHP içerisinde de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı da uzun süredir kamuoyunu meşgul eden konulardan biri... Yapılan anketlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önde çıkması üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı aracılığıyla kendilerine özel bir anket çalışmaları yaptırdı. Ancak yapılan bu ankette de sonuç değişmemiş.

'Mansur Yavaş nasıl önde olur?' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç

DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Yapılan anketten CHP lideri Özgür Özel'le ilgili veriler İmamoğlu'nun dikkatini çekti. Anket firmasından bu yönde bir rapor istedi. Hazırlanan rapordan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun oylarını aşağıya çektiği yönünde bir sonuç çıktı. Bu gelişme üzerine harekete geçen İmamoğlu'nun ekibi, sosyal medya paylaşımlarında ve İmamoğlu'yla ilgili haberlerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatını kullanma kararı aldı. Böylece kendisine Özgür Özel'den bağımsız bir kimlik oluşturmayı hedefliyor.

'Mansur Yavaş nasıl önde olur?' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Öte yandan ASAL Araştırma, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir çalışmada katılımcılara "Türkiye'de en çok beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusunu sormuştu. Bu ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 20.2 ile birinci sırada, Mansur Yavaş yüzde 16.5 ile ikinci sırada, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 12.0 ile üçüncü sırada yer almıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıAhmet Moskova:

Öykü‘nin başına gelecek tek lider İmamoğlu‘dur Türkiye’yi kalkındıracak ekonomiyi düzeltecek sıkıntıları giderecek tek lider Ekrem İmamoğlu

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Yorum Beğenme171
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Haber YorumlarıAhmet Moskova:

İmamoğlu bir siyaset adamıdır Türkiye’de tek çıkış Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş medya bilerek gündemde tutuyor halk oy vermeyecek zaten medya bile AKP’ye çalışıyor bir anda Ebru Gündeş‘e bu kadar para verildi diye yazıyor medya bir anda İmamoğlu‘na karşı propaganda arkadaşlar kimse konmasın buna gelecekte cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu

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Haber YorumlarıSelim Demir:

sana kim oy atar çakal yavrusu

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

noldu zoruna mi gitti ekrem ?sende kendini nimetten mi sayiyordun?

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Haber YorumlarıMGk:

Her iki belediyenin 2025 bütçesi yaklaşık 900 milyar TL imiş gelirr bak ortada hiçbirşey yok iki tane heykel gerisi konser monser yazık ciğeri kediye teslim ettik

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Haber YorumlarıIsa Karli:

türkiyeyi batıracak karıştıracak tek adam İmamoğlu yüzde 12 nasıl oy alır hayret

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Haber YorumlarıTheC:

Ekromopulos İmamyanis Atina Belediye Başkan Adayı olsun %95 oy alır. Kalan %5 zaten geçersiz hatalı oy.

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Haber YorumlarıM. B.:

İmamınoğlu seni hiç sevmedim sütoğlan

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Edoğan'ın burjuva versiyonu !

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

imamoğlu mansur yavaş nasıl önde olur diye bir cümle kullanmışmıki bu gerçek olmayan başlığı haberde kullanıyorsunuz

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