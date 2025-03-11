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Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

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CHP'nin cumhurbaşkanlığı önseçimi adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Ön seçime sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum" diyerek adaylığını duyurmuştu. Çok geçmeden harekete geçen İmamoğlu, seçim startını verdi. İlk durağı İzmir olan İmamoğlu'nun buradaki açıklamalarının yankıları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz" diyen Yavaş, seçim startını veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na göndermede bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl olduğunu ifade eden Yavaş, "Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Sözlerinin devamında uygun şartların oluşması durumunda aday olacağını belirten Yavaş, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

ÖZGÜR ÖZEL'İ DE YALANLAMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini açıklayan Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılması, partide kriz yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Mansur Başkan'ın emaneti" diyerek rozetini taktığı Beker'e yönelik sert tepkiler geldi. Mansur Yavaş da Beker'in transferinden haberi olmadığını belirterek, "Kendisiyle tanışıyoruz ama gazetelerden öğrendim. Sayın Genel Başkan niye böyle bir emanet etti, bilmiyorum. Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir" diyerek Özel'i yalanladı.

Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet yılmaz :

İmamoğlu sana diyor. bırak boş işleri de İstanbul'un sorunları ile ilgilen diyor.

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Haber YorumlarıKim kimse:

İlginç değilmi mhp kökenli siyasetçiler hemen hemen hiç biri sağlam bir duruşu olmuyor fırsat buldukça başka partilere geçiyor veya geçmeye çalışıyor.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

yavaş bunu donunda sallar ama onun verdiği yiyeceklere dikkat etmesi gerek.

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Yavaş haklı, İmamoğlu doğmamış çocuğa don dikiyor.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

nasıl bir sitesin haberler.c Ramazan Mübarek günlerde çıplak kadınları sayfalara dizmişsin, onlar kendini pazarlıyor siz de yardım ediyorsunuz, bize düşen sizin gibi sitelere uğrak vermemek.

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Haber Yorumlarısuat tufekci:

muhalefet başkanları siz böyle yaptıkça milet yine istemeden akp ye oy verir

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Sayin m yavas akp nin tek amaci sizi kavga ettirmek sizleri sinirlendirmek ofgelendirip itibarsizlastimak imamoglu sakin olmali ama politikasini yapmali yoksa chp erdoganin oyununa gelecek bundan sonra erdogan her seyi yapmaya basladi zaten

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

başkan olacam diye yırtınacağına yapacağın faaliyetlerden bahset, yine eskisi gibi başörtüsü, kuran kursu takıntılarından başka bir şey yapacak mısın mesela?

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