Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dünkü zirvesinin ardından sürpriz bir ön seçim kararı geldi. Yavaş, üçlü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

RESTİ ÇEKTİĞİ GÜN ANKET SONUÇLARI GELDİ

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken BETİMAR Araştırma, dikkat çeken bir araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada katılımcılara "Mansur Yavaş, CHP'den ayrılıp yeni bir oluşumun cumhurbaşkanı adayı olur ise destekler misiniz?" sorusunu yöneltildi.

YÜZDE 46'LIK KESİM DESTEKLİYOR

Araştırmanın sonucuna göre; yüzde 46.5'lik kesim "Evet, destekliyorum" yanıtını verirken, yüzde 53.5'lik kesim ise "Hayır, desteklemiyorum" diyerek Yavaş'ın CHP'den kopmasına karşı çıktı.

VERİLEN DESTEĞİN PARTİLERE DAĞILIMI

Yavaş'ın yeni bir oluşumun adayı olması halinde Zafer Partililerin yüzde 72.7'si, İYİ Partililerin ise yüzde 72.4'ü desteklerim yanıtını verirken bu rakam CHP için yüzde 52.3 oldu. AK Parti'de Yavaş'ı destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 37,8 olurken, MHP'lilerin ise yüzde 47,3'ü "desteklerim" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, ismi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la dün akşam bir araya gelmişti. Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.