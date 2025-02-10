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Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken BETİMAR Araştırma tarafından yapılan anketten dikkat çeken bir sonuç çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dünkü zirvesinin ardından sürpriz bir ön seçim kararı geldi. Yavaş, üçlü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

RESTİ ÇEKTİĞİ GÜN ANKET SONUÇLARI GELDİ

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken BETİMAR Araştırma, dikkat çeken bir araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada katılımcılara "Mansur Yavaş, CHP'den ayrılıp yeni bir oluşumun cumhurbaşkanı adayı olur ise destekler misiniz?" sorusunu yöneltildi.

Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

YÜZDE 46'LIK KESİM DESTEKLİYOR

Araştırmanın sonucuna göre; yüzde 46.5'lik kesim "Evet, destekliyorum" yanıtını verirken, yüzde 53.5'lik kesim ise "Hayır, desteklemiyorum" diyerek Yavaş'ın CHP'den kopmasına karşı çıktı.

Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

VERİLEN DESTEĞİN PARTİLERE DAĞILIMI

Yavaş'ın yeni bir oluşumun adayı olması halinde Zafer Partililerin yüzde 72.7'si, İYİ Partililerin ise yüzde 72.4'ü desteklerim yanıtını verirken bu rakam CHP için yüzde 52.3 oldu. AK Parti'de Yavaş'ı destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 37,8 olurken, MHP'lilerin ise yüzde 47,3'ü "desteklerim" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, ismi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la dün akşam bir araya gelmişti. Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.

Mansur Yavaş'ın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarımerttt düzgünnn:

ALLAH,ım sen bunlara fırsat verme ülkemi koru inşallah.

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Haber YorumlarıÖmer:

Bu CHP ve Özgür Özel' den birşey çıkmaz. CHP Mansur' u aday göstermez ise CHP' den ayrılmalı başka oluşumda aday olmalıdır. Halk Mansur Yavaş'ı istiyor.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıÖmer:

İmamoğlu'nu aday yaparlarsa oyum sayın Erdoğan'a.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarıhas02besni:

yenilen güreş ci güreşe doymazmış.bunlarda böyle seviniyor.bunların beyinleri seçime çalışıyor ne belediye ne de parti anlayışı var. Reisin kalitesini gösteriyor

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıÖmer:

Özgür Özel, CHP genel başkanı seçilmiyor. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçilecek, halk ne diyorsa o olmalı. Erdoğan karşısında tek kazanacak aday Mansur Yavaş' dır.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıÖmer:

Bütün anketler Mansur Yavaş diyor.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıErdem Sen:

acik ara kazanicak adami aday gostermezseniz ilk kez akp oy aticam

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Haber Yorumları5g82znc92j:

Bunlar yine masalar kurmaya başladılar ülkeyi yönetmeye değil adeta bölünmeye geliyorlar RABBİM Fırsat vermez Halk yine sandığa gömer

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Haber YorumlarıÖmer:

Kazanamayacak adaya bu millet oy vermez.

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Haber YorumlarıBen Kemal:

kemik yağmuru başlamadı

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