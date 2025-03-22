Mansur Yavaş'ın telefon görüşmesi gündem oldu: Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve çorba göndereceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlendi.

"ÇOCUKLAR HEP ISLANDI, BATTANİYE VE ÇORBA GÖNDERECEĞİM"

Ankara'da yoğun gösterilerin merkezlerinden biri olurken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı telefon görüşmesi gündem oldu.

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı görüşmede, Ankara'daki protestolarda polisin müdahale ettiği gençler için "Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve sıcak çorba göndereceğim" dediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.