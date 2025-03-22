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Mansur Yavaş'ın telefon görüşmesi gündem oldu: Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve çorba göndereceğim

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Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı telefon konuşması sosyal medyada gündem oldu. Yavaş görüşmede, Ankara'daki protestolarda polisin müdahale ettiği gençler için "Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve sıcak çorba göndereceğim" dediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlendi.

"ÇOCUKLAR HEP ISLANDI, BATTANİYE VE ÇORBA GÖNDERECEĞİM"

Ankara'da yoğun gösterilerin merkezlerinden biri olurken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı telefon görüşmesi gündem oldu.

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı görüşmede, Ankara'daki protestolarda polisin müdahale ettiği gençler için "Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve sıcak çorba göndereceğim" dediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Mansur Yavaş'ın telefon görüşmesi gündem oldu: Çocuklar hep ıslandı, battaniye ve çorba göndereceğim
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bu da tırt.

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Haber YorumlarıTürk:

bu adamı hiç sevmiyorum…

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Haber YorumlarıAli Hakan ÖZBEK:

Kasa kasa bira ve paket peket sigara gönder başkan. Seçimlerde sizin Chp'lilerin yaptığı gibi.

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Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

Ya hepmi aynı tiyatrolar.

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Haber Yorumlarızwktnktmgp:

giydir kepeneği. 10 tanede koyun. ancak o işe yarar

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

O çorba imamoğluna lazım olacak.

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Haber YorumlarıKral Kaybetmedi:

Mansur dürüst bir adam aynı zamanda akıllı fakat siyasi kapasitesi çok sınırlı , sağlıklı kökenli olduğu için de CHP tabanı kesinlikle aday yapmaz , aday yaparlarsa da Erdoğan'a karşı şansı yok .

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

kimin parasıyla vandal besliyon man sur

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Haber YorumlarıKenan polat:

Gönder gönder garip gurabaya göndereceğin battaniyeyi , çorbayı , bozguncu eşkiyalara gönder ..

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Haber YorumlarıBeyö 4'lü:

Sizler yukarıda cocucuklarimiz sahada sizler daha çok çalın diye degilmi.siz siyasetçilerin hepsinin canı cehenneme siz siyasetçiler için sahada olanların da canı cehenneme

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