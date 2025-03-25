Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı
9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

9 numara! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki
Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

Bakan Şimşek'ten kritik zirve! Masadaki tek konu İmamoğlu
Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

Mansur Yavaş: Bu benim son dönemim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir iftar programında, "Bu benim son dönemim İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı'da düzenlenen iftar programına katıldı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada ikinci dönemin sonunda görevini bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

"BU BENİM SON DÖNEMİM"

Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah." ifadelerini kullandı. Yavaş, iftar programından sonra konserlerle ilgili açılan soruşturmayla alakalı soruya ise yanıt vermedi.

Mansur Yavaş: Bu benim son dönemim

33 KONSERE SORUŞTURMA

ABB tarafından düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin daha önce başlatılan müfettiş incelemesinde 97 konser için usulsüzlük tespit edilmediği, 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" denildi.

"BİR DÖNEM DAHA YAPIP BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş adaylık döneminde yaptığı mitingde, "Bu dönem de belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2. dönemin sonunda bir daha aday olmayacağını" söylemişti. Yavaş, "Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim izimizden gidecek. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut başkan ile el ele verip Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sırt sırta verip çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş: Bu benim son dönemim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Politika
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

ankaraya bir çivi çakmadan zerre hizmet yapmadan gidiyorsun ne kadar erken gidersen o kadar iyi, sürenin dolmasını bekleme

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

İNŞALLAH ADAY OLUR ANKARAYI BIRAKIP OLURSA KAZANIR ..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

belediye başkanı olarak son dönemi ayak oyunlarıyla saf dışı bırakılan imamoğlu yerine aday olacak ama onuda fetövari şekilde safdışı bırakacaklar ama seçenek çok o ve taraftarları ortaklar hariç herkes

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Belediyenin paralarını 3-5 sanatçıya değildi milyonlarca Ankaralıya hizmet olarak yansıtsaydınız

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTT:

Keşke her partinin gereksiz harcamaları ve uğratılan kamu zararı araştırılsa...

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

İNŞALLAH

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Bencede kaç başkan,, yarın sende silivriyi bulursun, senide şu ünlülere vermiş olduğun konser paraları yakacak,, ONLARA DEĞİLDE GARİBANA DAĞITSAYDIN O PARALARI, HALK KAHRAMANI OLARAK ÖMÜR BOYU UNUTULMAZDIN

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Tabi şimdi baktınız denetim var, yaptıklarınız belli, silivri ye dogru yol almadan, toz duman olamak en dogrusu diyorsunuz yani...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet bilgili:

İNŞAALLAH ankara senden acilen kurtulur hiç bir eser yapmadan depolup gideceksin demekki

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

CB adaylığı da açıklamış oldu. ama chp de ama başka partide bu adam sonraki seçimde CB adayı.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title