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CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili CHP'li başkanlardan peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ SERGİ PAYLAŞIMI YAPTI

Olayın ardından CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlardan tepkiler peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti.

"NEDEN SESSİZSİNİZ?" DİYE SORDULAR

Yavaş'ın gönderisinin altına "Ahmet Özer için açıklama yapmayarak bir kez daha takdirimi kazandınız", "Adalet yerini bulsun, hak eden hak ettiğini alsın demek istiyor", "Esenyurt Belediye Başkanı'nı gözaltına aldılar, neden sessizsiniz", "Ahmet Özer gözaltında başkan, neden sessizsin?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı;

Mansur Yavaş, Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına sessiz

CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (3)

Filinta Ulus:

adam işini yapan adam gibi . onun bunun boş ağız dalaşına vakitini harcamayacak kadar değerli biri.

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Hasan Kastamonulu:

Helal olsun başkan. Güneydoğu ve Doğu'da AKP ve HDP kürt oylarını bölüşüyor yıllarca. Kürt seçmen oyları yüzünden de iktidar olamıyor. Bu gerizekalılar hala HDP peşindeler. Batıdaki Cumhuriyetçi ve Milliyetçi oyları kaybediyor.

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Harun EROĞLU:

Neden destek olsunki. O da biliyor Chpkk kardeşliğini. İllaki resmi belge şart değil. Chp nin millet vekillerini araştırın, belediye başkanlarını araştırın çıkacak sonuç aynı olur

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