CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ SERGİ PAYLAŞIMI YAPTI

Olayın ardından CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlardan tepkiler peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti.

"NEDEN SESSİZSİNİZ?" DİYE SORDULAR

Yavaş'ın gönderisinin altına "Ahmet Özer için açıklama yapmayarak bir kez daha takdirimi kazandınız", "Adalet yerini bulsun, hak eden hak ettiğini alsın demek istiyor", "Esenyurt Belediye Başkanı'nı gözaltına aldılar, neden sessizsiniz", "Ahmet Özer gözaltında başkan, neden sessizsin?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı;