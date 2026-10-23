Manisa Saruhanlı'da 8 derslikli yeni okul yapılacak

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Saruhanlı ilçesindeki Koldere Şehit Mehmet Burhan İlkokulunun yerine 8 derslikli yeni bir okul binası yapılacağını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihale için gerekli izinlerinin verildiğini belirtti.

Yenişehirlioğlu, 8 derslikli olarak planlanan okulda bir anaokulu dersliğinin yanı sıra görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, kütüphane, destek eğitim odası ve beden eğitimi salonunun bulunacağını, ayrıca çok amaçlı salon, yemek salonu, yemekhane, öğrenci kantini, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idari birimler, mescitler, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası, sığınak, arşiv ve depo gibi alanların da yer alacağı aktardı.

Manisa'nın eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Yenişehirlioğlu, çocukların geleceğine yapılan her yatırımın Türkiye'nin yarınlarına atılmış güçlü bir adım olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA