Haberler

Manisa'daki kamu binalarına GES kurulacak

Manisa'daki kamu binalarına GES kurulacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın ilçelerinde yer alan okul, yurt ve hastanelere Güneş Enerji Sistemleri (GES) kurulacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın ilçelerinde yer alan okul, yurt ve hastanelere Güneş Enerji Sistemleri (GES) kurulacağını açıkladı.

Kamu binalarında temiz enerji döneminin başladığını belirten Yenişehirlioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu Binaları Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Manisa'daki kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenişehirlioğlu, "Proje ile enerji verimliliği artırılarak kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor. 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan uygulama kapsamında Manisa genelinde üniversiteler, okullar, hastaneler ve yurtlar başta olmak üzere toplam 17 kamu binası enerji verimli hale getirilecek. Uygulamayla birlikte enerji tasarrufu sağlanacak, maliyetler düşürülecek ve çevreye duyarlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek" dedi.

Eğitim ve sağlık alanlarında sürdürülebilir gelecek vizyonuna dikkat çeken Yenişehirlioğlu, güneş enerjisinin kamu binalarında kullanılmasının Manisa için uzun vadeli ve stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı.

Yenişehirlioğlu açıklamasında, "Eğitim ve sağlık gibi toplumun temel yapı taşlarını oluşturan alanlarda güneş enerjisinin kullanılması, hem bugünü hem de geleceği gözeten çevreci bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Projenin Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Yenişehirlioğlu, sürdürülebilir çevre vizyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor