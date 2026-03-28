Manisa'nın 3 ilçesindeki okullar yeniden inşa edilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Yunusemre, Soma ve Salihli ilçelerindeki deprem riski taşıyan okul binalarının yenilenerek daha güvenli eğitim ortamları sağlanacağını açıkladı.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'da eğitim altyapısını daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yunusemre, Soma ve Salihli ilçelerindeki mevcut okul binalarının deprem tahkik sonuçları doğrultusunda yenileneceğini aktaran Yenişehirlioğlu, "Yunusemre ilçesinde bulunan Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu'nun yerine 24 derslikli yeni okul binası yapılacak. Soma ilçesinde bulunan 13 Eylül Gama Ortaokulu, 16 derslikli olarak planlanacak. Salihli ilçesindeki Alpaslan İlkokulu ise 24 derslikli olarak yeniden inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, öğrencileri daha güvenli, donanımlı ve çağın gereklerine uygun eğitim ortamlarıyla buluşturmak için yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Haberler.com
500

Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti

Yenildiği maçtan sonra sorulan soruya delirdi! Gazeteciyi rezil etti
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı