Manisa'da 17 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 10 Ekim tarihinde 17 ilçede 64 şüpheliye ait 57 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi ve 10 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10 Ekim tarihinde 17 ilçede 64 şüpheliye ait 57 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 10 Ekim 2023 günü eş zamanlı olarak 17 ilçede, önceden belirlenen 57 adreste 64 şüpheli şahsa yönelik 354 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 bin 116 gram kubar esrar, 216 kök kenevir, 275 adet sentetik uyuşturucu hap, 43 gram metamfetamin, 81 gram kenevir tohumu, 13 gram bonzai, 14 adet extacy hap, 51 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet hassas terazi, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 130 bin 340 TL, 54 adet sahte 1 Amerikan doları, 1 adet F Serisi 1 Amerikan doları, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 154 adet tabanca fişeği, 4 adet bıçak ele geçirilmiş, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Operasyon sonucunda 10 şahıs adli makamlarca tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MANİSA