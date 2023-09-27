Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Belediyesine Bitüm Desteği Verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin arasında imzalanan protokolle Saruhanlı'daki arazi yollarında kullanılmak üzere ilçe belediyesine bitüm desteği verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Saruhanlı Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyesinin yol yapımında kullanması amacıyla bitüm desteğinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile birlikte ilçe belediyesi tarafından Hacırahmanlı-İshakçelebi mahalleleri güzergahında gerçekleştirilen satih kaplama asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Bilgin'den Başkan Ergün'e teşekkür

İncelemelerin ardından açıklama yapan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Cengiz Başkanımızdan ne zaman bir talepte bulunsak Allah razı olsun, taleplerimizi geri çevirmiyor. Biz bu hizmetleri Saruhanlı'daki üreticilerin, çiftçilerin tarlalarına rahat gidebilmeleri, ürünlerini değerinde satabilmeleri için istiyoruz. Tabi ki bundan önce de üreticilerimizin ana asfalta, sürat yoluna çıkmalarını engelliyoruz. Alternatif yollar oluşturuyoruz. Bu anlamda, Büyükşehir'den bitüm talebimiz oldu. Çiftçilerin yollarını yapacağımızı söyledik, Cengiz Başkanımız da bize 4 araba bitümü hibe etti. Ben Saruhanlı adına, çiftçi ve üreticiler adına, şahsım adına, üretimde devamlılığa destek olduğu için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun" diye konuştu.

Büyükşehrin yol çalışmaları da sürüyor

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerde bizim yol yapım çalışmalarımız devam etmekte. Saruhanlı ilçemizde de 62 kilometrelik bir hedefimiz var. Şu anda da son 5 kilometrelik kısımda, Sarıçam ile Paşaköy Mahallelerimiz arasında satih kaplama asfalt çalışmalarını sürdürmekte. Bu noktada Saruhanlı Belediyemiz de kırsal mahallelerinde satıh kaplama asfalt çalışmalarına devam etmekte. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile Saruhanlı Belediye Başkanımız Zeki Bilgin arasında kırsal bölgelerde yapılacak asfaltlarda Büyükşehir Belediyemiz tarafından 105 ton bitüm desteği verilmesi konusunda protokol imzalanmıştı. Şimdi burada Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilen bitümler, Saruhanlı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle yapılan satıh kaplamayı incelemekteyiz. Hacırahmanlı ve İshakçelebi Mahallelerimize hizmet veren bölgenin asfalt çalışması yürütülüyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Başkanımız Cengiz Ergün'ün kırsal mahallelerimize hem yol konusunda hem de çiftçilerimizin üretimleri konusunda destekleri devam edecek. Zeki Bilgin Başkanımıza da çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA