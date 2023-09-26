Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve Manisalı vatandaşların selamlarını iletti. Bahçeli ise Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar dileyerek, yapılan hizmetlerin hayırlar getirmesini temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara programında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kandilini tebrik eden Başkan Ergün, Manisalı vatandaşların da selamlarını iletti. Manisa'ya sevgi ve selamlarını ileten MHP Lideri Bahçeli de Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar dileyerek, yapılan hizmetlerin hayırlar getirmesini temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Lideri Bahçeli'nin kandilini tebrik eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları, yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün'e teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen MHP Lideri Bahçeli, ziyaret vesilesiyle Manisalılara da selam ve muhabbetlerini iletti. Ziyarette Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli'ye hediye takdiminde de bulundu.

Genel merkez kadrolarını da ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Başkan Ergün, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya da ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ergün, Genel Merkez Yönetim Kadrosuna, Büyükşehir Belediyesi'nin kültür hazinesine kazandırdığı 'Çarşının Öyküsü Manisa' adlı kitabı ve içerisinde Manisa'yı ve mesiri tanıtıcı ürünlerin yer aldığı çantadan armağan etti. - MANİSA