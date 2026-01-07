Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na Nişan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Malezya Başbakanı Enver için "Cumhuriyet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Malezya Başbakanı Enver'e Cumhuriyet Nişanı'nı tevcih etti.

Burada yaptığı konuşmada, Enver ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının, evvela kadim geçmişlerine sonra da ortak kültür ve değerlere dayandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İşbirliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz." dedi.

Malezya Başbakanı Enver ve heyetiyle bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde yeni bir eşiği daha geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik. İnşallah önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi, bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Enver İbrahim'in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin, ülkelerimiz arasındaki örnek işbirliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanı'nı zatıalilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanımızı, ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim. Bu vesileyle, dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum."

İki lider, törenin ardından Malezya Başbakanı Enver onuruna verilen yemeğe geçti.