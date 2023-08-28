Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Toroslar Belediyesinin otağı büyük ilgi gördü

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Toroslar Belediyesinin Ahlat'ta yerini alan otağ çadırı ise katılımcıların ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen program, coşkuyla gerçekleşti.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zaferin yıl dönümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, "Türkmen beyimiz, Genel Başkanımızın dediği gibi 'İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır.' Liderimiz Devlet Bahçeli ile Malazgirt Zaferimizin 952. yıl dönümünde bir araya gelmenin onurunu yaşadım" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, Mersin'den gelen gençleri ve hemşerilerini de otağ çadırında ağırladı. Otağı ziyaret eden misafirlere Mersin'e özgü cezerye ikramı gerçekleştirildi.

Toroslar ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı ve fotoğraflarının bulunduğu belediye otağında, Başkan Yılmaz misafirleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Otağ çadırının önünde gençlerle söyleşi yaparak onlardan çok çalışmalarını isteyen Başkan Yılmaz, "Gençlerimiz için önemli olan, yeni, faydalı ve güncel olan ne varsa onu yapmak için çalışıyoruz. Birbirimizi sevmenin, saymanın yolunu bulmak bizim görevimiz. Bizim hep birlikte yaşama irademiz var çok şükür. Bu etkinlik, bu açıdan çok önemli. Anadolu coğrafyasında başka bir şey düşünmek mümkün değil. Güç, doğuya kayıyor. Bu gücün, lokomotifi de Türkiye olacaktır inşallah. Emin adımlarla ilerliyoruz. Bunu da siz gençlerimiz yapacaksınız" diye konuştu.

"Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır"

Malazgirt Zaferini en zor şartlarda milletin yeniden dirilişinin ve yeniden ayağa kalkışının sembolü olarak değerlendiren Yılmaz, "Malazgirt Zaferimizin 952. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende zaferimizin gururunu, coşkusunu yaşadık. Zaferin yıl dönümünde otağımızla Ahlat'ta yerimizi aldık. Malazgirt ruhu, aziz milletimize daima ilham kaynağı ve yol göstericimiz olmuştur. Anadolu'yu ebediyen vatan kılan Sultan Alparslan ve şanlı ecdadımızı, büyük taarruzun 101.yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Kutlu fetih, şanlı zafer 1071 Malazgirt Zaferi kutlu olsun" dedi. - MERSİN