Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana görüntülendi. MHP'nin resmi hesabından paylaşılan karelerde Türker'in, Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine dair teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" mesajını verdiği Malazgirt'teki anma programından dikkat çeken bir kare gündem oldu.

BAHÇELİ'NİN YANINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, etkinlikleri DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile birlikte takip etti. İkilinin sohbet ettiği anlar, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ"

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü programlarında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM Partili Ahmet Kenan Türker, bir süre sohbet edip Genel Başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğunu ifade ettiler" ifadelerine yer verildi. Bahçeli'nin Türker ile yan yana görüntülenmesi, siyasi kulislerde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

İşte yapılan o paylaşım;

DEM'DEN DİKKAT ÇEKEN "MALAZGİRT" ÇIKIŞI

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır. Ancak aradan bin yıl geçmesine rağmen bu kardeşliğin hukuku hayata geçmemiştir. Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor, Kürt-Türk evliliklerinden oluşan 5 milyondan fazla aile var. Bu bağ güçlüdür ama hala bir hukuku yoktur. O da eşit yurttaşlık hukukudur" demişti.

Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500

Yorumlar (27)

mardinli yiğit:

İsteseniz de istemesiniz de, bu ülkeye BARIŞ gelecek.. Yaşasın REİS

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme121
yanıtYanıtla
İnr:

Bunun istemekle ne alakası var seçilmiş belediyelere kayyum atamak belediyeleri tehdit ve şantajla satın almak mı demokrasi?

yanıt24
yanıt4
VATANDAŞ:

Barış deil, rant pazarlıgı

yanıt18
yanıt5
suleyman altıntaş:

İsteseniz de istemeseniz de pkklı-teröristlerle asla helalleşmeyeceğiz. Nerede, hangi şartta olursa olsun pkk'lı teröristler ebediyen düşmanımız olacak !!

yanıt9
yanıt3
mardinli yiğit:

isteyen kalır istemeyen de defolur gider.. Cumhurbaşkanımız bu konunun başında siz kim oluyorsunuz !

yanıt3
yanıt8
Bitlisli:

Beklediğimiz fotoğraflar işte bunlar. Barışın mimarına binlerce kez teşekkürler, selamlar. Sayın Devlet Bahçeli ve sayın Abdullah Öcalan’a teşekkürler.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme127
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

bu terörü, kan dökmeyi Öcalan başlattı, Bahçeli bu yarayı kaşıdı ikisi de dökülen kanların yitirilen canların hesabını vermeli

yanıt5
yanıt2
mardinli yiğit:

bu görüntüyü hazmedemeyen defolsun .. ben şahsen çok mutlu oldum.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme84
yanıtYanıtla
mardinli yiğit:

askerlere ayakkabılarını temizleten genrallerden, evlerini taşıtan, çocuklarını devletin servis araçlarıyla bedava taşıyan askerlerin olduğu bir ortamdan nereye geldik.. Yarabbi sen ne kadar büyüksün ! şükürler olsun. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım..

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Unreal:

Saydığım şeyleri asker yapamıyor çok iyi lakin şimdiki siyasiler ve rantçı yöneticileri o dediklerini yapıyorlar malesef....

yanıt1
yanıt1
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
