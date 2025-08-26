Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" mesajını verdiği Malazgirt'teki anma programından dikkat çeken bir kare gündem oldu.

BAHÇELİ'NİN YANINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, etkinlikleri DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile birlikte takip etti. İkilinin sohbet ettiği anlar, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ"

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü programlarında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM Partili Ahmet Kenan Türker, bir süre sohbet edip Genel Başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğunu ifade ettiler" ifadelerine yer verildi. Bahçeli'nin Türker ile yan yana görüntülenmesi, siyasi kulislerde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

İşte yapılan o paylaşım;

DEM'DEN DİKKAT ÇEKEN "MALAZGİRT" ÇIKIŞI

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır. Ancak aradan bin yıl geçmesine rağmen bu kardeşliğin hukuku hayata geçmemiştir. Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor, Kürt-Türk evliliklerinden oluşan 5 milyondan fazla aile var. Bu bağ güçlüdür ama hala bir hukuku yoktur. O da eşit yurttaşlık hukukudur" demişti.