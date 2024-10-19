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Malazgirt'te Muhtarlar Günü Töreninde Gazze’ye Dikkat Çekildi

Malazgirt'te Muhtarlar Günü Töreninde Gazze’ye Dikkat Çekildi
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Malazgirt'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Gazze'deki insani dramaya dikkat çekildi. Dernek Başkanı Özkahraman, bu özel günü Gazze'deki çocuklara armağan ettiklerini belirtti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi.

Törende konuşma yapan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Özkahraman, Gazze'deki durumun yürekleri burktuğunu ifade ederek, "Bugün, Gazze'de yaşananlar bizleri derinden üzüyor. Orada masum çocuklar yaşamlarını yitirirken, burada rahat olamayız. Bu anlamlı günümüzü Gazze'deki kardeşlerimize ve hayatını kaybeden çocuklara armağan ediyoruz. İnşallah bir an evvel bu zulüm sona erer" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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